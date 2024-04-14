Компания Huawei вкладывается в собственное производство чипов, чтобы не зависеть от США и ЕС, переманивая лучших специалистов со всего мира.

Китайский технологический гигант Huawei продолжает предпринимать шаги к достижению независимости в разработке полупроводниковых чипов. Согласно данным Nikkei Asia, компания инвестирует колоссальные 1,66 миллиарда долларов в строительство масштабного научно-исследовательского центра в Шанхае.



Этот проект является центральным элементом планов Huawei по избавлению от зависимости от зарубежных поставщиков чипов. Ранее компания полагалась на американские и европейские компании для обеспечения ключевых компонентов своих смартфонов и других устройств. Однако торговые ограничения и санкции вынудили Huawei разрабатывать собственные производства.



Для реализации этой цели Huawei активно привлекает к сотрудничеству лучших инженеров со всего мира. Сообщается, что компания предлагает чрезвычайно выгодные компенсационные пакеты, вдвое превышающие предложения местных производителей чипов. Такая политика позволила Huawei привлечь талантливых специалистов из ASML, Applied Materials, Lam Research, TSMC, Intel и Micron.



Однако, эти достижения по найму сотрудников достигнуты за счет интенсивной и даже экстремальной корпоративной культуры. По словам инженера, пожелавшего остаться анонимным, рабочая среда в Huawei может быть охарактеризована как "жестокая". Работникам, возможно, придется трудиться в режиме 24/7 - чуть ли не круглосуточно, без выходных и перерывов, чтобы удовлетворить амбициозные цели руководства.



Хотя высокая зарплата и стимулы могут привлечь специалистов, но такая интенсивная нагрузка в конечном итоге приведет к выгоранию сотрудников. Как отметил инженер, "контракт заключается на три года, но большинство людей не дотянут до продления".



Критики считают, что экстремальная корпоративная культура может дать краткосрочный толчок производительности, но является неустойчивой в долгосрочной перспективе, и компаниям, стремящимся к технологическому лидерству, необходимо создать рабочую среду, которая позволит талантливым сотрудникам не "выгорать", а нормально трудиться.