Согласно заявлениям AMD, новые чипы Versal, ориентированные на рынок встраиваемых устройств, работают в 3 раза быстрее процессоров предыдущего поколения.



На недавней конференции Embedded World компания AMD анонсировала новое поколение систем на кристалле (SoC) серии Versal, ориентированных на рынок встраиваемых решений с поддержкой искусственного интеллекта. Речь идет о чипах Versal AI Edge Gen 2 и Versal Prime Gen 2. По заявлениям AMD, новинки обеспечивают в 3 раза более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением чипов.



Рост рынка встраиваемых систем с ИИ требует эффективных однокристальных решений, способных ускорять нейросетевые вычисления в условиях жестких ограничений по энергопотреблению. Именно на этой потребности и основаны новые чипы AMD.



В основе Versal AI Edge Gen 2 и Versal Prime Gen 2 лежит гетерогенная архитектура, объединяющая на одном кристалле вычислительные ядра различных типов. В частности, в состав чипов входят до 8 энергоэффективных процессорных ядер ARM Cortex-A78AE, до 10 ядер Cortex-R52 для операций с плавающей точкой, а также графический процессор Mali-G78AE.



Благодаря этому новые Versal могут эффективно справляться как с общими вычислительными задачами, так и со специализированными операциями обработки данных и компьютерного зрения, требующимися в приложениях ИИ. При этом масштабируемость платформы позволяет использовать эти чипы как на простых встраиваемых устройствах, так и в высокопроизводительных системах уровня суперкомпьютеров.



Помимо усовершенствованных вычислительных ядер, новые Versal поддерживают современные высокоскоростные интерфейсы памяти LPDDR5X и DDR5. Также реализован ряд улучшений в подсистеме ввода-вывода данных для расширения сфер применения чипов.

Отдельно стоит сказать про программную экосистему. Если ранее сегмент для искусственного интеллекта был не сильным местом AMD, то сейчас компания активно инвестирует в библиотеки и инструментарий на базе открытой платформы Vitis AI. Это должно сделать новые Versal более конкурентоспособными по сравнению с предложениями от Nvidia.



Благодаря улучшенной архитектуре и производительности, поддержке современных интерфейсов и расширенной программной экосистеме, новое поколение Versal от AMD имеет все шансы завоевать значительную долю на быстрорастущем рынке встраиваемых систем с ИИ.