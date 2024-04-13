Компактная и функциональная мини-клавиатура Tiny Keyboard Custom 2.0 имеет 3 программируемые клавиши, колесо прокрутки и массу опций кастомизации.

Компания XYZA выпустила мини-клавиатуру Tiny Keyboard Custom 2.0, которая открывает новые возможности взаимодействия с компьютером. Это полностью программируемое устройство с тремя механическими клавишами Cherry MX Red позволяет создавать пользовательские функции и макросы для повышения производительности в работе и играх.



Уникальной особенностью Tiny Keyboard является встроенный поворотный диск, выполняющий роль колеса прокрутки по горизонтали и вертикали для возможности управления приложениями, например регулировки громкости, масштабирования или панорамирования. Клавиши оснащены съемными прозрачными колпачками, а переключатели легко заменяются, что позволяет полностью изменить тактильные ощущения при печати.



Компактные размеры и вес 70 грамм делают Tiny Keyboard идеальным пультом управления в дополнение к основной клавиатуре для повышения эффективности работы с ПК. Эргономичная форма позволяет удобно держать устройство в руке, как Nintendo Switch Joy, для выполнения специальных функций.

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Особенно полезна Tiny Keyboard может быть для редактирования изображений, видео, 3D-моделирования, где задействовано множество горячих клавиш и инструментов. Создав макросы и назначив их на кнопки, можно существенно ускорить рабочие процессы.

В играх программируемые кнопки дадут преимущество, позволив привязать к ним клики или сложные команды. А вращающийся диск станет альтернативой мыши для динамичного управления камерой. При этом Tiny Keyboard полностью совместима с популярными игровыми платформами. Подключение осуществляется по USB-C, в комплект входит кабель для подключения к стандартным USB-A портам.С учетом всех опций кастомизации и расширенной функциональности цена в $25-30 кажется вполне оправданной для устройства премиум-класса от японского производителя XYZA.







