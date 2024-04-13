Шакиб Ахмед украл $12 миллионов с двух криптовалютных бирж, взломав их систему безопасности.



Шакиб Ахмед, 34-летний специалист по кибербезопасности и бывший инженер Amazon, был приговорен к 3 годам тюремного заключения за кражу около $12 млн в криптовалюте. Приговор был вынесен в пятницу окружным судом Южного округа Нью-Йорка.



Согласно материалам дела, Ахмед взломал две криптовалютные биржи – Crema Finance и Nirvana Finance, похитив $9 млн и $3,6 млн соответственно. Для этого он воспользовался уязвимостями в их системах. Похищенные с Ахмедом средства Nirvana Finance составляли практически весь капитал компании, в результате чего биржа была вынуждена закрыться.



После взлома Crema Finance Ахмед предложил компании вернуть похищенные $9 млн в обмен на $1,5 млн "вознаграждения" и обещание не сообщать о произошедшем властям. Однако руководство Crema Finance отказалось от такой сделки и передало информацию о взломе в правоохранительные органы.



Хотя подобные соглашения с хакерами нередки в криптоиндустрии, суд не принял их во внимание при вынесении приговора Ахмеду.



Помимо 3 лет тюрьмы, экс-инженер Amazon также приговорен к 3 годам условно и должен выплатить $5 млн компенсации пострадавшим компаниям. Кроме того, с него взыскивается $12,4 млн нелегально полученного дохода в денежном эквиваленте и криптовалюте.



Дело Ахмеда стало первым громким прецедентом уголовного наказания за взлом децентрализованных финансовых платформ. Оно демонстрирует растущие риски в сфере DeFi и решимость властей бороться с киберпреступностью даже в слаборегулируемом сегменте крипторынка.