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Министерство промышленности и информационных технологий Китая недавно издало приказ, согласно которому китайские телекоммуникационные компании должны к 2027 году полностью отказаться от использования иностранных чипов в своих сетях и инфраструктуре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Это решение является частью более масштабной кампании Китая по достижению технологической независимости в стратегически важных отраслях.
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Изображение: @Shutterstock/Mau47Под ударом в первую очередь окажутся американские чипмейкеры Intel и AMD, которые традиционно поставляли значительную долю своей продукции в Китай. В частности, в 2023 году Intel контролировала 76% мирового рынка серверных процессоров.
Основными исполнителями приказа станут государственные телекоммуникационные провайдеры China Mobile, China Telecom и China Unicom. По оценкам, только в их центрах обработки данных используются тысячи импортных серверных чипов, на замену которых потребуются десятки миллиардов долларов.
Очевидно, что данное решение продиктовано желанием Китая снизить технологическую зависимость от Запада на фоне нарастающей конфронтации с США, так как в последние годы США активно ограничивают экспорт передовых технологий в Китай, опасаясь усиления последнего в стратегически важных отраслях.
Китайские власти рассчитывают, что отказ от импортных чипов ускорит развитие собственной полупроводниковой промышленности, а основными бенефициарами этой политики станут такие компании, как Huawei, SMIC и HiSilicon. При этом китайским производителям чипов предстоит преодолеть значительное технологическое отставание от западных конкурентов.
В то же время США также активизировали усилия по наращиванию производства чипов на своей территории. В рамках закона о чипах и науке 2022 года администрация Байдена выделила десятки миллиардов долларов в виде льготных кредитов и грантов таким компаниям, как Apple, Nvidia, TSMC, Intel и Samsung. Ожидается, что эти средства позволят значительно увеличить производственные мощности США в сфере полупроводников.
Противостояние Китая и США в сфере высоких технологий продолжает обостряться. Каждая из сторон пытается добиться технологического лидерства в стратегически важных отраслях, включая производство чипов и борьба за доминирование в сфере полупроводников в ближайшие годы, вероятно, еще больше усилится.