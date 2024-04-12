Китай стремится к технологической независимости в сфере телекоммуникаций на фоне жестких ограничений со стороны США.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая недавно издало приказ, согласно которому китайские телекоммуникационные компании должны к 2027 году полностью отказаться от использования иностранных чипов в своих сетях и инфраструктуре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Это решение является частью более масштабной кампании Китая по достижению технологической независимости в стратегически важных отраслях.

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Изображение: @Shutterstock/Mau47

Под ударом в первую очередь окажутся американские чипмейкеры Intel и AMD, которые традиционно поставляли значительную долю своей продукции в Китай. В частности, в 2023 году Intel контролировала 76% мирового рынка серверных процессоров.Основными исполнителями приказа станут государственные телекоммуникационные провайдеры China Mobile, China Telecom и China Unicom. По оценкам, только в их центрах обработки данных используются тысячи импортных серверных чипов, на замену которых потребуются десятки миллиардов долларов.Очевидно, что данное решение продиктовано желанием Китая снизить технологическую зависимость от Запада на фоне нарастающей конфронтации с США, так как в последние годы США активно ограничивают экспорт передовых технологий в Китай, опасаясь усиления последнего в стратегически важных отраслях.Китайские власти рассчитывают, что отказ от импортных чипов ускорит развитие собственной полупроводниковой промышленности, а основными бенефициарами этой политики станут такие компании, как Huawei, SMIC и HiSilicon. При этом китайским производителям чипов предстоит преодолеть значительное технологическое отставание от западных конкурентов.В то же время США также активизировали усилия по наращиванию производства чипов на своей территории. В рамках закона о чипах и науке 2022 года администрация Байдена выделила десятки миллиардов долларов в виде льготных кредитов и грантов таким компаниям, как Apple, Nvidia, TSMC, Intel и Samsung. Ожидается, что эти средства позволят значительно увеличить производственные мощности США в сфере полупроводников.Противостояние Китая и США в сфере высоких технологий продолжает обостряться. Каждая из сторон пытается добиться технологического лидерства в стратегически важных отраслях, включая производство чипов и борьба за доминирование в сфере полупроводников в ближайшие годы, вероятно, еще больше усилится.