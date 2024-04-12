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Nivan
Бывший разработчик Windows раскритиковал меню «Пуск» в Windows 11
Энди Янг рассказал, как простой поиск в меню "Пуск" его мощного ПК вызывал зависание всей операционной системы и как он решил эту проблему.

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Бывший разработчик Windows Энди Янг поделился своим мнением относительно производительности меню "Пуск" в Windows 11. Несмотря на то, что его компьютер оснащен мощным процессором Core i9 и 128 ГБ оперативной памяти, простые операции в меню "Пуск", такие как поиск, зачастую приводят к зависаниям и даже полному сбою системы.

По словам Янга, открытие функции поиска в меню "Пуск" иногда вызывало полный сбой Windows 11, из-за чего приходилось перезагружать меню. Но даже после перезагрузки на отображение результатов поиска уходило несколько секунд. Хотя такая ситуация возникает не всегда, Янг отмечает, что в целом производительность меню "Пуск" крайне низкая.

Это мнение разделяет и энтузиаст Windows Albacore, который назвал Windows 11 незавершенным продуктом, требующим доработки. Действительно, с момента выпуска Windows 11 пользователи сталкиваются с многочисленными ошибками и проблемами производительности.

Одной из наиболее серьезных проблем является технология VBS (безопасность на основе виртуализации), которая для повышения защиты жертвует производительностью. По некоторым данным, она может снижать FPS в играх на 15%.

Причина торможений в меню "Пуск" кроется в автоматическом отображении результатов поиска от Bing. Запросы пользователя отправляются на серверы Microsoft при каждом вводе текста в строку поиска, что и существенно замедляет работу.

Однако Янг по-прежнему намерен пользоваться Windows и хочет, чтобы эта ОС была настолько же хороша, как Windows 7. Он считает, что если продукт разочаровывает значительное число пользователей, это сигнал для разработчиков поработать над устранением недостатков. А чтобы избавиться от навязчивых онлайн-результатов поиска в меню "Пуск" и ускорить его работу, можно пока отключить интеграцию с Bing в настройках Windows 11. 

#windows 11
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