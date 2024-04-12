После многих лет борьбы с движением "право на ремонт" Apple наконец пошла на уступки и разрешила использование бывших в употреблении комплектующих для ремонта iPhone.

Компания Apple наконец сделала шаг навстречу своим пользователям и объявила о поддержке бывших в употреблении запасных частей для ремонта iPhone. Ранее Apple придерживалась непримиримой политики в этом вопросе, даже программно блокируя использованные детали. Теперь же ситуация меняется.



Данной решение имеет большое значение для владельцев iPhone по всему миру. Теперь у них появится возможность легко находить необходимые запчасти и ремонтировать свои смартфоны у независимых мастеров, соответственно, такая поддержка бывших в употреблении комплектующих сделает ремонт доступнее и дешевле.



По словам Apple, уже осенью 2024 года запчасти для некоторых моделей iPhone будут официально доступны на вторичном рынке. Компания также запустит обновленный процесс калибровки деталей. Он будет применяться как к новым, так и к бывшим в употреблении комплектующим после их установки в смартфон и избавит от необходимости предварительной калибровки самой детали.



Кроме того, Apple пообещала в будущем поддерживать биометрические датчики в новых моделях iPhone для упрощения процесса замены таких деталей. При заказе не основных комплектующих больше не потребуется указывать серийный номер телефона.



Чтобы не допустить использования краденых или незаконно демонтированных деталей, Apple введет специальные меры защиты. А именно, если система обнаружит, что установленная запчасть извлечена из заблокированного iPhone, функции калибровки для нее будут ограничены.



Также в iOS появится раздел с историей замены деталей. Там можно будет узнать, является ли та или иная установленная запчасть новой или бывшей в употреблении.



Поддержка бывших в употреблении запчастей - это долгожданное и важное решение для миллионов владельцев iPhone по всему миру. Компания пообещала более подробно рассказать о нововведении осенью, когда программа будет запущена.