Программа денежного вознаграждения разработчиков Alexa, запущенная в 2017 году, будет закрыта в конце июня текущего года.

Amazon приняла решение прекратить выплаты разработчикам приложений для голосового помощника Alexa. Данная программа монетизации существовала с 2017 года и стимулировала создание полезных и популярных приложений-навыков для Alexa.

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Изображение: @Chloe Collyer/Bloomberg

Однако Alexa не получила такого же широкого распространения среди разработчиков и пользователей, как мобильные приложения. Взаимодействие голосом имеет ограничения, многие задачи проще и быстрее выполнить на смартфоне. Поэтому большинство приложений для Alexa так и остались экспериментами без широкого применения, сообщает Bloomberg.

Решение Amazon завершить программу стимулирования разработчиков является знаковым событием и демонстрирует, что компания больше не видит перспектив в дальнейшем развитии экосистемы голосовых приложений. Вместо этого Amazon, вероятно, сосредоточит усилия на интеграции в Alexa более передовых технологий искусственного интеллекта.Для независимых разработчиков, которые инвестировали время в создание навыков Alexa, это плохая новость. Им придется искать другие способы монетизации или вовсе прекратить поддержку своих приложений. По сути, Amazon хоронит концепцию магазина голосовых приложений, которая когда-то казалась перспективной.Решение Amazon свидетельствует о смене приоритетов в развитии технологий голосового управления. Голосовые помощники и диалоговые системы по-прежнему актуальны, но эволюционируют в направлении большей интеграции с другими каналами взаимодействия для решения практических задач пользователей. Другие компании, например Google, также отказываются от поддержки сторонних разработчиков и вместо этого концентрируются на собственных решениях на базе ИИ.Поэтому для Amazon это логичный шаг, чтобы не тратить ресурсы на поддержку экосистемы разработчиков Alexa, которая не приносит существенной выгоды.