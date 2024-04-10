На мероприятии Vision 2024 Intel представила дорожную карту по выпуску новых серверных процессоров Granite Ridge и Sierra Forest под брендом Xeon 6-го поколения.

Компания Intel анонсировала выход нового поколения серверных процессоров Xeon Scalable 6th generation под кодовыми названиями Granite Ridge и Sierra Forest. Возвращение к прежней схеме обозначения поколений продиктовано упрощением брендинга, о котором Intel объявила в прошлом году для линейки потребительских чипов.



Новые модели остаются в рамках заявленного графика выхода в этом квартале. Помимо обновления архитектуры они получат поддержку формата данных MXFP4, оптимизированного для работы с крупными нейросетевыми моделями. По заявлению Intel, это позволит Xeon 6th gen запускать модели размером до 70 млрд параметров с латентностью в 6.5 раз ниже по сравнению с предыдущим поколением.



Отметим, что ребрендинг не затронет текущие модели 5го поколения Emerald Rapids. Он коснется только линеек Xeon 6 и новее. Согласно заявлению Intel, это решение призвано упростить навигацию по продуктовому стеку и усилить акцент на производительности.



Действительно, нынешняя структура брендинга достаточно запутана и включает 32 модели процессоров по 6 направлениям плюс деление на подуровни Platinum, Gold, Silver и Bronze. Пока непонятно, как именно Intel организует линейку Xeon 6, чтобы минимизировать путаницу. Однако более подробная информация ожидается вскоре после анонса флагманской Sierra Forest.



Что касается Sierra Forest, то она базируется исключительно на энергоэффективных ядрах и нацелена на максимальную производительность в многопоточных нагрузках облачных сред и контейнеров, в ней используются 3-нм чиплеты ЦП в сочетании с 7-нм чипсетами. Такая архитектура отличается гибкостью и масштабируемостью за счёт наращивания числа чиплетов. Первые системы на базе Intel Xeon Scalable 6th gen уже доступны в рамках программ раннего доступа от Supermicro.