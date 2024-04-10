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Илон Маск отказался от планов по созданию роботакси на базе технологий Tesla. Этот проект долгое время был одним из ключевых в портфеле компании, определявшим вектор её развития в последнее десятилетие и такой шаг может свидетельствовать о смене приоритетов и стратегии.
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Изображение: @Toru Hanai/Bloomberg / Getty Images
Компания Tesla и её основатель Илон Маск долгое время славились своими амбициозными планами и смелыми инновациями в сфере электромобилей. Однако в последнее время наметились определённые тенденции, которые заставляют экспертов усомниться в стратегии дальнейшего развития компании.
В этом контексте такие рискованные проекты как роботакси могут отвлекать ресурсы и внимание руководства от текущего бизнеса. Вместо этого компания кажется предпочла сосредоточиться на таких задачах как снижение себестоимости, повышение производительности, расширение модельного ряда за счёт более доступных моделей.
К примеру, ранее сообщалось о планах Tesla выпустить бюджетную модель стоимостью 25 000 долларов, что позволило бы существенно расширить рынок и привлечь новых покупателей. Однако реализация таких планов требует серьёзных инвестиций в производство и отвлекает внимание от основного бизнеса.
В данный момент отказ от роботакси может обойтись Tesla потерей технологического лидерства в будущем, но компания продолжит двигаться выбранным ее основателем курсом, каким бы спорным он ни был.