Tesla меняет стратегию развития, но рискует потерять лидерство на рынке без недорогого электромобиля.

Илон Маск отказался от планов по созданию роботакси на базе технологий Tesla. Этот проект долгое время был одним из ключевых в портфеле компании, определявшим вектор её развития в последнее десятилетие и такой шаг может свидетельствовать о смене приоритетов и стратегии.

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Изображение: @Toru Hanai/Bloomberg / Getty Images



Компания Tesla и её основатель Илон Маск долгое время славились своими амбициозными планами и смелыми инновациями в сфере электромобилей. Однако в последнее время наметились определённые тенденции, которые заставляют экспертов усомниться в стратегии дальнейшего развития компании.

Действительно, Tesla добилась впечатляющих успехов в производстве и продажах электромобилей. В 2022 году выручка компании превысила 100 млрд долларов, а чистая прибыль достигла 15 млрд. Это колоссальные показатели для автопроизводителя. Однако теперь Tesla это не стартап, а крупная глобальная корпорация, успех которой измеряется стабильным ростом и операционной эффективностью.В этом контексте такие рискованные проекты как роботакси могут отвлекать ресурсы и внимание руководства от текущего бизнеса. Вместо этого компания кажется предпочла сосредоточиться на таких задачах как снижение себестоимости, повышение производительности, расширение модельного ряда за счёт более доступных моделей.К примеру, ранее сообщалось о планах Tesla выпустить бюджетную модель стоимостью 25 000 долларов, что позволило бы существенно расширить рынок и привлечь новых покупателей. Однако реализация таких планов требует серьёзных инвестиций в производство и отвлекает внимание от основного бизнеса.В данный момент отказ от роботакси может обойтись Tesla потерей технологического лидерства в будущем, но компания продолжит двигаться выбранным ее основателем курсом, каким бы спорным он ни был.