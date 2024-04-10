Gaudi 3 будет дешевле процессоров Nvidia при сопоставимых и даже превосходящих характеристиках и позволит снизить стоимость продукции для конечных потребителей.

Корпорация Intel анонсировала выпуск нового чипа искусственного интеллекта Gaudi 3, призванного конкурировать с флагманскими решениями Nvidia в этой области. Новинка появится в продаже уже в третьем квартале текущего года, сообщает Bloomberg.



Gaudi 3 нацелен на повышение производительности в двух ключевых направлениях применения технологий ИИ - обучение нейросетевых моделей и запуск готовых решений. По заявлениям Intel, новый чип превосходит флагманскую модель Nvidia H100 по скорости обучения отдельных типов ИИ-моделей на 70% и эффективности выполнения на 50%. При этом Gaudi 3 сравним по характеристикам с еще не анонсированным чипом Nvidia следующего поколения H200.

Выпуск нового чипа связан с жесткой конкуренцией на рынке чипов для ИИ. В настоящее время безоговорочным лидером здесь является Nvidia, чей ускоритель H100 позволил компании удвоить выручку и достичь капитализации в $2 трлн. При этом ранние разработки Intel в лице предыдущих моделей семейства Gaudi не смогли составить Nvidia ощутимой конкуренции.



Однако Intel рассчитывает, что Gaudi 3 способен кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Глава корпорации Пэт Гелсингер заявил, что новинка будет дешевле решений Nvidia при сопоставимых или превосходящих характеристиках, что позволит снизить общую стоимость владения для потребителей. Кроме того, по его словам, рынку необходима конкуренция и Intel намерен ее обеспечить.



Помимо сравнения с текущими и грядущими продуктами Nvidia, в Intel также думают о перспективе. Корпорация ожидает дальнейшего расширения сфер применения технологий ИИ, что приведет к взрывному росту данного сегмента полупроводниковой отрасли. В частности, чипы для ИИ будут активно интегрироваться не только в дата-центры, но и в персональные компьютеры, смартфоны, сетевое оборудование. Это позволит реализовывать сложные ИИ-алгоритмы и обработку данных непосредственно на устройствах.

Уже сейчас Intel фиксирует растущий спрос на решения Gaudi, и к 2024 году портфель заказов превысит $2 млрд. В целом же к 2027 году объем рынка корпоративных систем ИИ вырастет до $151 млрд.

В то же время догнать текущие позиции Nvidia будет крайне непросто. Выручка лидера отрасли от продаж чипов для дата-центров в последние 12 месяцев составила более $47 млрд, а по итогам текущего финансового года, по прогнозам, превысит 95 млрд.