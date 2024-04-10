Специализированные процессоры Axion оптимизированны для задач облачных вычислений.

Компания Google анонсировала революционные процессоры Axion, созданные специально для высокопроизводительных и энергоэффективных центров обработки данных. Эти чипы базируются на архитектуре Arm и обещают принести существенный прорыв в производительности по сравнению с существующими решениями.



В чем же уникальность Axion? По заявлениям Google, эти процессоры на 30% мощнее любых других чипов на базе Arm. А в сравнении с x86 решениями преимущество достигает 50% по производительности и 60% по энергоэффективности.



Такого результата удалось добиться благодаря использованию специализированных ядер Neoverse V2 от Arm, оптимизированных для задач общего назначения. Но этого Google показалось мало, и инженеры компании разработали собственные кремниевые микросхемы Titanium, которые отвечают за такие функции платформы как сеть и безопасность, что позволяет Axion сосредоточиться на основных вычислительных задачах.



Еще одна фишка Axion заключается в тесной интеграции с сервисами облачных вычислений Google. В частности, чипы оптимизированы для работы с Compute Engine и Kubernetes Engine, что открывает потребителям широкие возможности по масштабированию и гибкому управлению вычислительными мощностями.



Но Axion это не только производительность. Это еще и вклад Google в решение глобальных экологических проблем. Компания ставит цель достичь углеродной нейтральности к 2030 году, а создание энергоэффективных чипов - важный шаг на этом пути. По оценкам, Axion поможет существенно сократить потребление электроэнергии центрами обработки данных. А это напрямую повлияет на выбросы CO2.



Несмотря на революционный характер, Axion полностью совместим с существующим ПО и инструментами благодаря поддержке стандарта Armv9. Google также активно вносит вклад в экосистему на базе Arm, обеспечивая оптимизацию Android, Kubernetes и других проектов, что снимает барьеры для перехода на новые чипы.



Уже сейчас Axion вызвал большой ажиотаж среди технологических компаний. Такие гиганты как Broadcom, CrowdStrike, Cybereason, Datadog, Elastic, OpenX, Snap и WP Engine ожидают колоссального прироста быстродействия и эффективности от новых процессоров Google.