Родственники погибшего в аварии на автопилоте Tesla в 2018 году, получат денежную компенсацию по мировому соглашению.

Компания Tesla достигла мирового соглашения по иску, связанному с гибелью водителя в результате аварии на автопилоте в 2018 году. Погибший, 38-летний инженер Apple Вэй "Уолтер" Хуан, находился за рулем своего Model X, когда автомобиль на большой скорости врезался в дорожный отбойник.



Семья Хуана, в которой остались двое малолетних детей, получит компенсацию в неразглашенном размере. Финальное утверждение сделки судом намечено на 11 апреля. Данное соглашение стало неожиданностью, так как ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявлял в Twitter, что компания никогда не пойдет на мировую по явно необоснованным искам, даже если рискует проиграть в суде.



По информации из блога Tesla, опубликованной вскоре после аварии, автомобиль Хуана действительно находился в режиме автопилота - базовой системы автономного вождения Tesla, включающей круиз-контроль и удержание в полосе. Как отмечает компания, автопилот не может предотвратить любые аварии и требует постоянного внимания водителя.



Следствие выяснило, что Хуан имел привычку играть на телефоне во время поездок. Хотя напрямую связать это с моментом аварии не удалось, Tesla напоминает, что при включенном автопилоте водитель обязан держать руки на руле и контролировать машину.



Иск семьи Хуана базировался на том факте, что автопилот заявляется как работающий при четко обозначенной разметке. Однако перед столкновением Model X отклонился от поблекшей линии в сторону более контрастной слева. Нацсовет по безопасности на транспорте США раскритиковал Tesla за "неспособность не допустить такого поведения технологии".



Это уже не первый летальный инцидент с автопилотом Tesla. В 2019 году погиб еще один водитель, включивший систему за 10 секунд до столкновения на большой скорости.



Мировое соглашение позволит Tesla избежать затяжного судебного процесса, который мог нанести ущерб репутации автопилота и амбициозным планам компании по развитию полностью беспилотного вождения. Уже в этом году Tesla планирует запустить роботакси, а все ее клиенты получили бесплатный доступ к тестированию технологии Full Self-Driving высшего уровня автономности.



По данным самой Tesla, беспилотные автомобили со временем должны снизить аварийность. Эту позицию разделяет и Национальный совет по безопасности на транспорте США, отмечающий потенциальные преимущества новых технологий для безопасности дорожного движения.