Будет проведен демонстрационный тест, сопоставляющий быстродействие Snapdragon X Elite и Apple M3.



Компания Microsoft готовится продемонстрировать превосходство нового чипсета Snapdragon X Elite от Qualcomm над недавно анонсированным Apple M3. Презентация должна состояться на мероприятии Microsoft в Сиэтле в следующем месяце.



Согласно инсайдерской информации, опубликованной в The Verge, Microsoft намерена показать демонстрационные версии Snapdragon X Elite, установленного в ноутбуках с Windows. Цель - доказать, что флагманский чип Qualcomm превосходит M3 от Apple как в тестах производительности ЦП, так и в задачах искусственного интеллекта.



Ранее Qualcomm заявляла, что Snapdragon X Elite на 21% быстрее M3 в многоядерных вычислениях. Однако при этом компания не упоминала показатели одноядерной производительности, где чипы Apple традиционно лидируют.



Во внутренних документах Microsoft фигурируют заявления о том, что ПК на Snapdragon смогут эмулировать приложения быстрее, чем технология Rosetta 2 в Макбуках с Apple Silicon.



Что касается игр, то Snapdragon X Elite также выглядит предпочтительнее. Например, в Baldur's Gate 3 при 1080p и низких настройках графики чип Qualcomm показал 30 кадров в секунду. А в игре Control был результат чуть ниже 40 кадров в секунду в небоевых локациях. Это гораздо лучше, чем у нынешних Макбуков.



Впрочем, сравнение Snapdragon X Elite и M3 не совсем корректно, поскольку у первого 12 ядер (8 высокопроизводительных), а у второго - 8. Более справедливым было бы сопоставление с M3 Pro, который, скорее всего, опередит чип Qualcomm.



20 мая на презентации Microsoft мы узнаем, насколько Snapdragon X Elite действительно быстрее базовой модели Apple M3.