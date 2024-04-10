Глобальная база пользователей Starlink сейчас составляет 2,7 миллиона человек по сравнению с 2,2 миллиона в декабре.



Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX продолжает стремительно набирать популярность. По словам Илона Маска, за последние 4 месяца количество пользователей выросло на 500 000 и достигло 2,7 миллионов по всему миру. Эту цифру глава SpaceX озвучил во время выступления, посвященного планам колонизации Марса.



Стоит отметить, что рост аудитории Starlink критически важен для реализации масштабных космических амбиций Илона Маска. Доходы от спутникового интернета позволяют финансировать разработку ракет и кораблей для полетов на Марс. Более того, как подчеркнул Маск, Starlink станет важнейшим компонентом коммуникационной инфраструктуры на Красной планете.



В настоящее время на орбите Земли развернуто уже более 10 000 спутников Starlink, оснащенных лазерными терминалами, позволяющими передавать данные напрямую между космическими аппаратами, минуя наземные станции. По словам инженеров SpaceX, пропускная способность системы достигла 42 петабайт в день, а лазерная связь снижает задержки и расширяет зону покрытия.



Еще одно важное направление развития Starlink - создание полноценной мобильной сети на базе спутников. В ближайшее время SpaceX планирует увеличить число запусков аппаратов прямой мобильной связи до 13 единовременно. Услуга будет доступна для смартфонов без дополнительного оборудования. Уже в этом году ожидается старт коммерческого партнерства с оператором T-Mobile в США после одобрения регулятором.