Китай резко раскритиковал возможное включение Японии в альянс AUKUS, назвав это разжиганием гонки вооружений в регионе.



США, Великобритания и Австралия заявили о возможности привлечения Японии к своему оборонному альянсу AUKUS. Это произошло на фоне визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон и нарастающей обеспокоенности стран Запада военными амбициями Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



В совместном заявлении министры обороны США, Великобритании и Австралии выразили готовность к сотрудничеству с Японией в рамках Второго компонента AUKUS. Он предусматривает разработку передовых военных технологий, таких как гиперзвукового оружия, систем искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, сообщает агентство Bloomberg.



В то же время Япония пока не будет включена в Первый компонент соглашения AUKUS. Согласно ему, США и Британия помогут Австралии развернуть флот американских атомных подводных лодок на своей территории только к 2032 году, так как проект столкнулся с задержками из-за медленных темпов реализации.



Министр обороны Японии приветствовал возможность участия страны в AUKUS, отметив важность альянса для укрепления сдерживания в регионе. Решение о расширении AUKUS было озвучено как раз перед визитом премьера Кисиды в Вашингтон. Ожидается, что на переговорах с Байденом будет достигнут значительный прогресс в модернизации американо-японских отношений в сфере безопасности.



Тем временем Китай резко раскритиковал возможное вступление Японии в AUKUS. Представитель МИД КНР заявила, что альянс разжигает гонку вооружений в регионе и блоковую конфронтацию. Отмечается, что расширение AUKUS вызовет недовольство Пекина, усиливая военное сдерживание Китая.