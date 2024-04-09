Благодаря скорости в 228 триллионов операций в секунду, Deep South значительно превзойдёт интеллектуальные возможности человека.



Австралийский Международный центр нейроморфных систем разрабатывает революционный суперкомпьютер Deep South, который по заявлениям создателей превзойдёт вычислительные возможности мозга человека более чем в 2000 раз. Запуск системы запланирован на текущий месяц.



Deep South основан на принципиально новых нейроморфных технологиях, вдохновлённых структурой и работой мозга. В отличие от обычных компьютеров, в нём объединены функции хранения и обработки данных, что позволит достичь эффективности на уровне человеческого мозга.



Несмотря на впечатляющие характеристики, Deep South явно не хватает компактности и энергоэффективности мозга. Однако сама технология имеет огромный потенциал, а миниатюризация нейроморфных чипов может привести к созданию сверхмощных суперкомпьютеров размером с телефон.



Помимо улучшения характеристик электроники, нейроморфные технологии обещают настоящий прорыв и в области искусственного интеллекта. Глубокое понимание принципов работы мозга позволит создавать более совершенные нейросети, способные к самообучению и решению сложных когнитивных задач, что откроет широкие перспективы в медицине, робототехнике, транспорте и других областях.



Однако самым интересным эффектом проекта Deep South может стать прогресс в изучении и лечении заболеваний мозга. Моделируя структуру и функции мозга на суперкомпьютере, ученые получат беспрецедентную возможность анализировать нейронные связи и наблюдать за изменениями, происходящими при разных патологиях.



Это позволит глубже понять механизмы развития таких заболеваний как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и других. Кроме того, на модели Deep South можно будет тестировать новые методы лечения, следить за эффектом лекарств и изучать процессы старения мозга. Таким образом, попытка создания искусственного суперинтеллекта может обернуться значительным прогрессом в борьбе с ранее неизлечимыми болезнями головы. Несмотря на все ещё относительно далекие перспективы практического применения, проект Deep South уже сейчас представляет большой научный интерес.