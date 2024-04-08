Партнеры NVIDIA повышают цены на видеокарты GeForce RTX в Китае примерно на 10%, несмотря на то, что в других странах цены, наоборот, снижаются.

По сообщениям китайских интернет-форумов, партнеры NVIDIA, такие как ASUS, Colorful, GALAX, Gigabyte и ZOTAC, планируют повысить цены на ряд моделей видеокарт GeForce RTX 40 и RTX 30 примерно на 10%. Это резко контрастирует с ситуацией на рынках США и других регионов, где цены на аналогичные модели видеокарт, наоборот, снижаются.



Повышение затронет такие популярные модели, как GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 и RTX 4060. Например, RTX 4060 подорожает на 50 юаней (примерно $6,8). Хотя суммы небольшие, это может существенно снизить конкурентоспособность этих видеокарт по сравнению с аналогами от AMD, такими как Radeon RX 6750 и RX 7900.



Причины такого ценового маневра не ясны. Возможно, партнеры NVIDIA решили воспользоваться высоким спросом на видеокарты в Китае и заработать дополнительную прибыль. А может быть, сама NVIDIA рекомендовала им повысить цены.



В то же время цены на видеокарты NVIDIA в других странах снижаются. Например, в США многие модели продаются дешевле рекомендованной розничной цены на 5-15%. Особенно много скидок на старые модели RTX 30.



Интересная ситуация складывается с флагманской моделью RTX 4090. Из-за запрета китайских властей на поставки этой видеокарты для использования в системах искусственного интеллекта, спрос на неё резко вырос. В результате цена RTX 4090 в Китае превышает рекомендованную розничную на 15%, сообщает издание VideoVardz.



Похоже, китайский рынок видеокарт живет по своим правилам, не реагируя на глобальные тенденции. Повышение цен в текущих экономических условиях выглядит двояким решением, считают аналитики. Возможно, партнеры NVIDIA пытаются компенсировать падение продаж из-за ограничений на поставки флагманской RTX 4090, но такой шаг может оттолкнуть бюджетных покупателей и ещё больше сузить аудиторию бренда в Китае.