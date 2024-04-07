Корпорация планирует построить еще один завод по производству микросхем в Техасе, а также расширить научно-исследовательскую деятельность.

Компания Samsung планирует существенно увеличить вложения в строительство нового производственного комплекса по выпуску полупроводников в США. Согласно сообщениям Wall Street Journal, южнокорейский технологический гигант намерен инвестировать в этот проект около 44 миллиардов долларов.

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Изображение: @Samsung

Изначально было анонсировано возведение в городе Тейлоре (штат Техас) современного завода по производству чипов стоимостью 17 млрд долларов. Теперь же планируется построить на этой производственной площадке еще один передовой модуль для изготовления полупроводников ориентировочной стоимостью свыше 20 млрд долларов. Кроме того, будут расширены мощности по упаковке микросхем, а также научно-исследовательский центр.Таким образом, Samsung демонстрирует долгосрочную приверженность развитию полупроводниковой отрасли в США. Ожидается, что столь масштабные инвестиции получат солидную поддержку от американского правительства в рамках принятого Закона о стимулировании чипостроения и науки (CHIPS and Science Act). Финансовая помощь такого размера позволит Samsung ускорить реализацию проекта в Техасе, несмотря на текущие экономические трудности в мире.Первый завод в Тейлоре по текущим планам должен выйти на полную производственную мощность уже в 2024 году. Помимо изготовления передовых чипов, на новых производственных линиях будут освоены самые современные технологии упаковки. Это позволит повысить скорость обработки данных и улучшить характеристики готовых изделий. При этом особое внимание уделят производству высокоскоростной памяти HBM, критически важной для развития технологий искусственного интеллекта.Новый производственный хаб Samsung в Америке призван укрепить позиции компании на местном рынке в конкурентной борьбе с такими гигантами как Intel и TSMC, а чтобы оставаться конкурентоспособным, Samsung должен предложить передовые техпроцессы уровня 4 нм и ниже. При этом наибольшую "угрозу" представляет Intel, активно наращивающий производство чипов в США на своих новейших заводах в Аризоне.Таким образом, расширение производственного комплекса Samsung в Техасе имеет стратегическое значение как для упрочнения позиций самой компании, так и для развития всей американской полупроводниковой промышленности. Ожидается, что детали масштабных инвестиционных планов будут официально представлены 15 апреля 2024 года.