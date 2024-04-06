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Nivan
Тим Кук продал пакет из 196 тысяч акций Apple и заработал на этом $16 млн
Гендиректор Apple продал бумаги компании на $33 млн. Эксперты анализируют возможные причины и последствия этого шага.

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Генеральный директор Apple Тим Кук продал пакет из 196 410 акций компании. Учитывая среднюю цену сделки, общая стоимость этих акций составила $33,2 млн, что является колоссальной суммой даже для руководителя самой дорогой компании в мире. Однако на самом деле Кук не получит всю эту сумму целиком.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), после уплаты налогов Тим Кук фактически получит около $16,4 млн от текущей сделки по продаже акций. Несмотря на это, он все еще сохраняет значительный пакет акций Apple - упоминается, что после данной продажи у него остается 3,3 млн бумаг компании.

В документах SEC также сказано, что продажа акций Куком была выполнена в рамках заранее утвержденного им плана по Правилу 10b5-1. Это означает, что акции гендиректора автоматически выставлялись на продажу по заранее определенным критериям. Подобные правила призваны регулировать инсайдерскую торговлю топ-менеджеров и обеспечивать соответствие их действий действующему законодательству США.

Известно, что в последний раз Тим Кук продавал крупный пакет акций Apple в 2021 году. Тогда он получил 5 млн бумаг в рамках своего первоначального контракта 2011 года в качестве вознаграждения за эффективное управление компанией на посту CEO. При продаже этих акций Кук получил $41,5 млн.

Данная новость важна не только в контексте личных финансов Тима Кука. Она является определенным сигналом всему рынку и инвесторам Apple. С одной стороны, продажа крупного пакета акций гендиректором может интерпретироваться как снижение уверенности в перспективах компании и желание фиксации прибыли.

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С другой стороны, как отмечают некоторые аналитики, данная сделка носила заранее запланированный характер и в большей степени связана с реализацией опционов в рамках вознаграждения топ-менеджмента. К тому же, несмотря на продажу, Кук все еще сохраняет многомиллионный пакет акций Apple, что свидетельствует о его долгосрочной заинтересованности в успехе компании.

Известно, что любые неординарные финансовые решения топ-менеджеров тщательно анализируются на предмет возможных сигналов относительно стратегии и перспектив компании. Поэтому данная новость о продаже акций Тимом Куком также может вызвать определенную реакцию рынка в ближайшее время.

#apple #тим кук
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