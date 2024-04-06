Производители жестких дисков планируют достичь объема хранилища в 120 ТБ за счет многоуровневых стеков в течение следующего десятилетия.

Технологии хранения данных переживают беспрецедентный рост. Объемы генерируемой информации удваиваются каждые несколько лет, а к 2025 году, по прогнозам, мировые данные достигнут 175 зеттабайт. Это около 175 триллионов гигабайт!



Традиционные решения для хранения явно не поспевают за такими темпами роста. Жесткие диски, хоть и дешевы, имеют физические ограничения по плотности записи. Твердотельные накопители более емкие, но слишком дорогие для хранения больших объемов. Нужны принципиально новые подходы.



Американская компания Seagate предложила революционную технологию многоуровневой магнитной записи. Она позволит упаковать данные значительно плотнее за счет использования нескольких слоев пленок. Принцип работы основан на нагревании отдельных слоев до разных температур намагничивания. Благодаря этому каждый слой записывается и считывается независимо. Данные как бы "складываются" в стопку.



По расчетам ученых, такой подход позволит в 10 раз увеличить емкость жестких дисков по сравнению с текущими моделями. Вместо 10-20 терабайт на диск можно будет записать 100-120 терабайт. Например, станет возможным хранить все тексты Википедии на одном жестком диске. Или все фотографии, когда-либо опубликованные в Instagram. А для бизнеса и науки появятся практически безграничные хранилища Big Data.



Однако технология еще требует доработки. Нужно решить проблемы с точностью позиционирования головки при записи и надежностью многослойных пленок. Но концепт уже доказал жизнеспособность. Можно предположить, что в течение 5-10 лет многоуровневые жесткие диски вытеснят старые модели и станут новым стандартом для хранения больших объемов данных. А в дальнейшем их масштабирование позволит идти в ногу с экспоненциальным ростом мировых данных.