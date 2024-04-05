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Nivan
SpaceX готовится к четвёртому испытанию Starship и отправляет ракету на стартовую площадку
После успешного третьего испытания SpaceX ведет подготовку к очередному испытанию космического корабля.

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Компания SpaceX Илона Маска активно продвигается к четвертому испытательному полету ракеты Starship, запланированному на следующий месяц. Это стало возможным благодаря успешному проведению третьего испытательного полета менее трех недель назад.

После длительных задержек, связанных с получением разрешений от регулирующих органов в 2023 году, SpaceX наконец-то смогла в ноябре того же года осуществить второй испытательный полет Starship. А уже в декабре последовал третий полет с полнофункциональной ракетой. Сразу после него президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила о планах компании протестировать Starship в следующем месяце.

Перед запуском ракеты проводится комплекс предполетных испытаний. В их числе проверка давления в топливных баках, тестирование систем на стартовой площадке и статические огневые испытания двигателей. Последние необходимы для подтверждения работоспособности двигателей в условиях полета.

После третьего испытательного полета SpaceX дважды провела статические испытания двигателей второй ступени Starship. Сначала был задействован весь комплект двигателей, затем одиночный двигатель, что является важным моментом для предстоящего орбитального испытания, так как во время отделения ступеней запускаются все двигатели второй ступени, а на орбите планируется дополнительное тестирование каждой из них.

Теперь, похоже, SpaceX готовится к статическим испытаниям двигателей первой ступени ракеты-носителя Super Heavy. Это самый мощный в мире ракетный ускоритель, оснащенный 31 двигателем. Предыдущие испытательные полеты показали повышение надежности запуска всего пакета двигателей, в то время как первые пуски сопровождались пропусками зажиганий.

Согласно сообщению издания Wccftech со ссылкой на источники, ракета Super Heavy для четвертого испытательного полета уже находится на стартовой площадке, а статические испытания могут состоятся в ближайшие дни.

В случае успешного проведения испытаний Super Heavy, следующим шагом станет установка второй ступени Starship для генеральной репетиции перед полетом. Это позволит имитировать предстартовые операции с заправкой ракеты топливом, а затем, в зависимости от получения необходимых разрешений от FAA, можно будет приступать к четвертому испытательному запуску Starship.

#spacex #starship
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