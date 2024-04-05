Криптодобывающая компания Bitdeer и инвестфонд Бутана в Гималаях в 6 раз нарастят мощности по майнингу биткоина, чтобы компенсировать снижение доходов за блок вдвое после халвинга.

Инвестиционное подразделение Бутана в Гималаях Druk Holding & Investments (DHI) и криптодобывающая компания Bitdeer объявили о планах значительно расширить майнинговые мощности для компенсации снижения доходов из-за предстоящего события в сети Биткойн, известного как Halving (сокращение награды вдвое).



DHI и Bitdeer, компании, котирующиеся на бирже Nasdaq, намерены инвестировать в увеличение майнинговых мощностей Бутана в 6 раз - до 500 мегаватт к первой половине 2025 года. Это позволит довести общую мощность страны по добыче Биткойна до 600 мегаватт.



Для реализации проекта планируется привлечь 500 миллионов долларов из инвестиционного фонда, созданного партнерами в мае 2022 года. Средства фонда будут направлены на закупку и внедрение передового оборудования для майнинга, использующего дешевую гидроэлектроэнергию Бутана.

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Расширение мощностей необходимо в преддверии ожидаемого в апреле 2024 года халвинга за добычу блока Биткойн вдвое - с 6,25 до 3,125 BTC. Это предусмотрено протоколом Биткойн для ограничения общего объема эмиссии до 21 миллиона монет.

DHI и Bitdeer заявляют, что даже при снижении цен на Биткойн после "сокращения награды вдвое" их операции останутся рентабельными. По словам топ-менеджера Bitdeer Мэтта Линхуэй Конга, их текущие затраты на добычу 1 BTC составляют около 20 000 долларов, что является одним из самых низких показателей в отрасли.Масштабное расширение мощностей стало возможным благодаря восстановлению цен на Биткойн после криптовалютного краха 2022 года. За последние 12 месяцев курс BTC вырос на 140%, до отметки в районе 68 500 долларов - данный факт позволил "выжившим" после кризиса майнинговым компаниям вернуться к инвестициям в модернизацию парка оборудования.Одновременно растут затраты на электроэнергию и вычислительные мощности, необходимые для поддержания работы сети Биткойн. В преддверии халвинга сложность добычи блоков в сети достигла рекордных уровней. Чтобы сохранить конкурентоспособность, майнерам приходится регулярно обновлять оборудование.





Как отмечает Bloomberg, Бутан, использующий избытки дешевой гидроэлектроэнергии, видит в майнинге Биткойна возможность диверсифицировать свою экономику. Госкомпания DHI рассматривает блокчейн-технологии как ключевой элемент развития в Бутане инновационной "стартап-экосистемы". Интересно, что помимо майнинга, DHI также экспериментирует с созданием токенизированных активов и метавселенной Bhutanverse.



