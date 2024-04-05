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Инвестиционное подразделение Бутана в Гималаях Druk Holding & Investments (DHI) и криптодобывающая компания Bitdeer объявили о планах значительно расширить майнинговые мощности для компенсации снижения доходов из-за предстоящего события в сети Биткойн, известного как Halving (сокращение награды вдвое).
DHI и Bitdeer, компании, котирующиеся на бирже Nasdaq, намерены инвестировать в увеличение майнинговых мощностей Бутана в 6 раз - до 500 мегаватт к первой половине 2025 года. Это позволит довести общую мощность страны по добыче Биткойна до 600 мегаватт.
Для реализации проекта планируется привлечь 500 миллионов долларов из инвестиционного фонда, созданного партнерами в мае 2022 года. Средства фонда будут направлены на закупку и внедрение передового оборудования для майнинга, использующего дешевую гидроэлектроэнергию Бутана.
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DHI и Bitdeer заявляют, что даже при снижении цен на Биткойн после "сокращения награды вдвое" их операции останутся рентабельными. По словам топ-менеджера Bitdeer Мэтта Линхуэй Конга, их текущие затраты на добычу 1 BTC составляют около 20 000 долларов, что является одним из самых низких показателей в отрасли.
Расширение мощностей необходимо в преддверии ожидаемого в апреле 2024 года халвинга за добычу блока Биткойн вдвое - с 6,25 до 3,125 BTC. Это предусмотрено протоколом Биткойн для ограничения общего объема эмиссии до 21 миллиона монет.
Масштабное расширение мощностей стало возможным благодаря восстановлению цен на Биткойн после криптовалютного краха 2022 года. За последние 12 месяцев курс BTC вырос на 140%, до отметки в районе 68 500 долларов - данный факт позволил "выжившим" после кризиса майнинговым компаниям вернуться к инвестициям в модернизацию парка оборудования.
Одновременно растут затраты на электроэнергию и вычислительные мощности, необходимые для поддержания работы сети Биткойн. В преддверии халвинга сложность добычи блоков в сети достигла рекордных уровней. Чтобы сохранить конкурентоспособность, майнерам приходится регулярно обновлять оборудование.
Как отмечает Bloomberg, Бутан, использующий избытки дешевой гидроэлектроэнергии, видит в майнинге Биткойна возможность диверсифицировать свою экономику. Госкомпания DHI рассматривает блокчейн-технологии как ключевой элемент развития в Бутане инновационной "стартап-экосистемы". Интересно, что помимо майнинга, DHI также экспериментирует с созданием токенизированных активов и метавселенной Bhutanverse.