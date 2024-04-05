В рамках совета по торговле и технологиям стороны запускают совместные проекты по созданию альтернатив токсичным материалам и стабилизации рынка чипов.

Правительства США и Европейского Союза анонсировали планы по совместному использованию технологий искусственного интеллекта и компьютерного моделирования для ускорения поиска безопасных заменителей токсичных перфторированных соединений, широко применяемых в полупроводниковой промышленности. Это решение было озвучено в рамках встречи Совместного совета США и ЕС по торговле и технологиям, проходящей на этой неделе в бельгийском городе Лёвен.



Перфторированные вещества, также известные как PFAS или «вечные химикаты», используются производителями чипов уже несколько десятилетий, однако недавние исследования показали их высокую токсичность и способность накапливаться в окружающей среде. PFAS оказывают негативное влияние на здоровье людей и животных, загрязняя пищевые продукты и источники питьевой воды.

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Несмотря на вредоносность этих веществ, полностью отказаться от их использования пока не представляется возможным, поскольку они играют важную роль в процессах травления и очистки кремниевых пластин. Заменить PFAS можно лишь другими химикатами со схожими свойствами, которые позволят сохранить качество и уровень производства микросхем.

Именно поэтому США и Евросоюз решили объединить ресурсы для ускоренного поиска таких альтернатив. С помощью передовых инструментов искусственного интеллекта и компьютерной симуляции ученые надеются быстрее выявить подходящие заменители среди тысяч потенциальных соединений. Такой подход позволит снизить стоимость исследований и минимизировать объем лабораторных экспериментов.Помимо поиска альтернатив токсичным химикатам, США и ЕС договорились наладить более тесный обмен данными о рисках в цепочках поставок полупроводников. Особую обеспокоенность вызывает растущая зависимость от поставок устаревших чипов из Китая, который активно инвестирует в эту отрасль. Под угрозой оказывается не только технологическое лидерство Запада, но и экономическая безопасность из-за возможных сбоев поставок стратегически важных компонентов.Чтобы не допустить чрезмерного влияния Китая, США и ЕС договорились регулярно консультироваться по вопросам торговой политики, обмениваться информацией о состоянии рынка полупроводников и при необходимости принимать согласованные меры для защиты глобальных производственных цепочек. Это стратегическое партнерство призвано обеспечить технологическую независимость и лидерство Запада в высокотехнологичных отраслях.Таким образом, сотрудничество США и ЕС охватывает как экологические аспекты производства полупроводников, так и вопросы экономической безопасности.