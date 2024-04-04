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Nivan
Стартап по производству ИИ-чипов SiMa.ai привлек $270 млн инвестиций
Новый чип будет объединять возможности работы с различными сенсорными данными вплоть до тактильных.

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Стартап из Кремниевой долины SiMa.ai привлек $70 млн в рамках раунда финансирования под руководством инвестиционной компании Maverick Capital. Средства пойдут на разработку специализированных чипов, предназначенных для ускорения работы приложений искусственного интеллекта на различных потребительских устройствах - от камер до автомобилей.

В раунде также приняли участие инвестфонды Point72 и Jericho. Ранее в SiMa.ai инвестировали венчурные компании Amplify Partners, Dell Technologies Capital и Fidelity Management. Таким образом, общий объем привлеченных стартапом средств достиг $270 млн.

SiMa.ai разрабатывает специализированные процессоры, которые помогают устройствам лучше анализировать поступающую визуальную и аудиоинформацию о реальном мире. Полученные данные затем преобразуются чипами в различный контент - текстовый, голосовой или видео. Это один из растущего числа стартапов, которые пытаются модернизировать аппаратное обеспечение будущего, где технологии искусственного интеллекта станут мейнстримом. Компания была основана в 2018 году, а в ее совет директоров входят директор Taiwan Semiconductor Моше Гавриелов и член правления Intel Лип-Бу Тан.

В отличие от чипов Nvidia, ориентированных в первую очередь на обучение нейросетей, процессоры SiMa.ai фокусируются на этапе вывода и распознавания уже обученными моделями объектов реального мира. По словам основателя и CEO SiMa.ai Кришны Рангасайи, их первый чип, предназначенный в основном для компьютерного зрения, уже привлек более 50 клиентов. Сейчас компания работает над вторым поколением своих процессоров, выход которых запланирован на первый квартал 2024 года. Новый чип будет объединять возможности работы с различными сенсорными данными вплоть до тактильных.

Несмотря на то, что сейчас решения Nvidia фактически являются промышленным стандартом для многих разработок в сфере ИИ, Рангасайи отмечает, что инструменты SiMa.ai используют открытые стандарты (Linux, OpenCL) и уже применяются более чем 10 000 различными бизнес-заказчиками по всему миру.  

Производством чипов SiMa.ai занимается тайваньская компания TSMC. Одним из инвесторов стартапа является VentureTech Alliance, который имеет стратегическое партнерство с TSMC.

#искусственный интеллект #чипы для ии #чипы для искусственного интеллекта
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