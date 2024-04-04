Израиль блокирует сигналы GPS над Тель-Авивом, опасаясь атаки иранских беспилотников и ракет. В стране возник навигационный коллапс.

Тель-Авив, Изображение: @Corinna Kern/Bloomberg



В четверг власти Израиля предприняли беспрецедентный шаг, заблокировав сигналы глобальной системы позиционирования (GPS) над Тель-Авивом и прилегающими районами. Эта мера была вызвана опасениями возможной атаки со стороны Ирана, сообщает Bloomberg.



Как сообщается, израильские военные намеренно создали помехи для навигационных сигналов GPS над Тель-Авивом, крупнейшим экономическим и финансовым центром страны. Цель - дезориентировать иранские беспилотники или ракеты, которые могут использовать спутниковую навигацию для наведения.



В результате этой меры в городе оказались парализованы транспортное сообщение и службы доставки еды. Также зафиксированы массовые сбои в работе навигационных приложений, таких как Waze и Google Карты.



Хотя израильские военные официально не подтверждают глушение GPS, эксперты утверждают, что эта мера согласуется с недавним повышением боеготовности армии Израиля. В частности, всем боевым подразделениям приостановили отпуска, а системы ПВО были приведены в полную готовность.



Напряженность в регионе резко возросла на этой неделе на фоне обмена угрозами между Израилем и Ираном. Поводом послужил авиаудар Израиля по иранским военным объектам в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские командиры. Иран пообещал ответить, возможно, задействовав своих союзников, таких как шиитская группировка "Хезболла" в Ливане.



Израильское военное командование утверждает, что готово к любым сценариям развития событий. Аналитики предсказывают дальнейшую эскалацию конфликта с риском перерастания в полномасштабную региональную войну.