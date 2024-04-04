Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что его компании приходится прилагать огромные усилия, чтобы удержать ведущих разработчиков ИИ, которых активно переманивают конкуренты.

Илон Маск, Изображение: @Nathan Laine/Bloomberg

реклама

Илон Маск признал, что его компания Tesla сталкивается с серьезными трудностями в борьбе за высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта. Так, в прошлом году Tesla покинули ряд ключевых инженеров, которые перешли на работу в новый ИИ-стартап Маска xAI.



Для удержания оставшихся сотрудников компания вынуждена значительно увеличивать им вознаграждение в зависимости от достигнутых результатов в разработке технологий автономного вождения. Однако даже это не всегда помогает, что вызывает опасения относительно потенциальных конфликтов интересов и проблем с управлением в бизнес-империи миллиардера.



Ранее Маск не исключал, что если он не получит около 25% голосов в Tesla, то ему придется сконцентрироваться на разработках в области ИИ и робототехники в других своих проектах.



Напомним, компания xAI была основана Маском в прошлом году после многомесячных намеков о его желании создать альтернативу популярной модели ChatGPT. Ранее Маск играл ключевую роль в становлении OpenAI в качестве разработчика ChatGPT, однако впоследствии его отношения с руководством испортились.



Поэтому решение Маска развивать технологии ИИ и чат-ботов в своей новой компании вполне логично, хотя одновременно это создает потенциальный конфликт интересов с Tesla, которая также активно инвестирует в разработки в этой сфере для своих автономных электромобилей.



В частности, в июле прошлого года Tesla потеряла своего старшего руководителя по ИИ Андрея Карпати. Спустя несколько месяцев Карпати присоединился к OpenAI и возглавил работу над ChatGPT (позднее он покинул компанию). Также в ноябре Маск анонсировал запуск конкурирующего с ChatGPT продукта - чат-бота Grok. При этом Маск пообещал, что инвесторы его новой компании X (бывшая соцсеть Twitter) получат 25% акций xAI.



Таким образом, конкуренция на рынке технологий искусственного интеллекта продолжает нарастать. Компаниям приходится вкладывать огромные средства в разработки и борьбу за ведущих специалистов.