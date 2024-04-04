Сильное землетрясение на восточном побережье Тайваня вынуждает технологические компании остановить производство в регионе и эвакуировать сотрудников.

Мощное землетрясение силой 7,4 балла на Тайване остановило производство нескольких технологических компаний, включая производителя чипов TSMC и производителя модульных ноутбуков Framework.



Framework прекратил производство до дальнейшего уведомления, а производитель микросхем Apple и Nvidia Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) остановил производство на некоторых своих заводах и эвакуировал сотрудников, сообщает Bloomberg.



«Наше производство на Тайване временно приостановлено, чтобы уделить приоритетное внимание безопасности работников, пока наш партнер-производитель проверяет возможные последствия сегодняшнего землетрясения», — написал Framework в X, ранее известном как Twitter. «Мы надеемся на лучшее для наших друзей, коллег и партнеров по всему Тайваню». По данным Bloomberg, TSMC планирует возобновить производство как можно быстрее.



Напомним, эпицентром землетрясения стал уезд Хуалянь на Тайване, который находится примерно в 98 милях езды к юго-востоку от Тайбэя. У компании Framework есть партнер по реализации продукции в Таоюане, который находится в 18,5 милях к юго-западу от Тайбэя, а ее завод находится неподалеку. Карта интенсивности сотрясений Геологической службы США, опубликованная The New York Times, показывает, что, хотя Хуалянь столкнулся с сильнейшим землетрясением, в Таоюане и Тайбэе также наблюдалась существенные подземные толчки".