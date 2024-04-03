Подразделение Минобороны США DARPA активно внедряет технологии ИИ и машинного обучения для модернизации вооружений.

В условиях растущего интереса к искусственному интеллекту правительства и компании активно инвестируют в модернизацию инфраструктуры и исследования в этой сфере. Однако мало информации о том, как именно искусственный интеллект используется в военных целях.



Недавно представитель Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) Мэтт Турек рассказал, что DARPA так или иначе задействуют технологии искусственного интеллекта. На недавнем мероприятии в Центре стратегических и международных исследований он поделился подробностями использования ИИ в программах агентства.



По его словам, около 70% программ DARPA используют ИИ, машинное обучение или автономные системы. В последнее время общественный ажиотаж вызвали заявления агентства о возможном использовании ядерных технологий в космосе. Стало известно, что DARPA заключило партнерство с НАСА для запуска первой в мире ядерной ракеты с целью значительного сокращения времени межзвездных путешествий.



Один из способов применения ИИ в DARPA - это бнаружение уязвимостей в ПО с открытым исходным кодом и их устранение. Особого внимания заслуживают эксперименты агентства с самолетами F-16 ВВС США. Эти истребители сочетают легкую конструкцию с высокой маневренностью, что делает их самым распространенным боевым самолетом в мире.



ВВС США уже давно эксплуатируют дистанционно пилотируемые F-16 под названием QF-16. Это модифицированные планеры старых F-16, которые используются в качестве мишеней для тренировки пилотов. Кстати, в 2013 году состоялся первый полностью беспилотный вылет QF-16, а в 2017-м в ходе учений был успешно сбит первый беспилотный QF-16.



Теперь, по словам Турека, DARPA тестирует применение технологий ИИ и автономных систем управления на F-16 в интересах ВВС. Вероятно, речь идет о создании полностью автономных ударных беспилотников на базе F-16, способных самостоятельно находить и поражать цели, что может кардинально изменить характер ведения военных действий.



Таким образом, несмотря на широкую общественную дискуссию вокруг этических аспектов применения ИИ, военные ведомства активно внедряют его в самых разных областях.