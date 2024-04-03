Под давлением бизнеса и регуляторов, компании, предоставляющие облачные услуги, вынуждены ослабить ограничения и снизить сборы за перенос данных между провайдерами услуг.

Amazon, Microsoft и Google объявили о снижении платы за перенос данных из их облаков к конкурентам. Эти так называемые "исходящие сборы" фактически являются налогом, который облачные компании взимают с клиентов за перемещение своих данных на другие платформы, сообщает Techcrunch.



Такие сборы использовались провайдерами как способ удержания клиентов, однако это вызывало недовольство со стороны бизнеса и регуляторов. В условиях усиления конкуренции и перехода к мультиоблачным средам, компаниям пришлось пойти навстречу клиентам и ослабить барьеры для переноса данных.



Однако процесс по-прежнему не является полностью свободным. Существуют ограничения на типы данных, а также необходимость подачи специальных запросов провайдерам. Тем не менее, эксперты оценивают эти шаги как позитивные и отвечающие потребностям бизнеса в гибких мультиоблачных решениях.



По мнению аналитика Джона Динсдейла, снижение платы за перенос данных является закономерным развитием рынка облачных услуг по мере обострения конкуренции. Другим важным фактором является все более активный переход бизнеса к мультиоблачным средам, использующим несколько платформ. В таких условиях критически важна возможность беспрепятственного обмена данными между разными облаками.



Несмотря на позитивные сдвиги, процедура переноса данных по-прежнему не является полностью свободной. Как отмечает Джейк Грэм из стартапа Bobsled, помогающего клиентам с перемещением данных, сохраняются ограничения на типы переносимой информации.



Кроме того, по-прежнему необходимо подавать запрос провайдеру и получать одобрение на выгрузку собственных данных, что создает серьезные трудности для клиентов, особенно для крупных корпораций, данные которых часто распределены между разными облаками и подразделениями.



Большинство экспертов считают отказ от части ограничений по переходу к другим провайдерам позитивной тенденцией, отвечающей потребностям рынка.