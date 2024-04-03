Компания AMD представила три процессора Ryzen 7000 серии Rembrandt для игровых ноутбуков и компактных ПК без интегрированной графики.

Компания AMD анонсировала три новых мобильных процессора серии Ryzen 7000 Rembrandt Zen 3+ с отключенными встроенными графическими ядрами (iGPU): Ryzen 5 7235H, Ryzen 5 7235HS и Ryzen 7 7435H. Эти чипы ориентированы в первую очередь на использование в ноутбуках и компактных системах.



Главной особенностью новинок стало отсутствие интегрированной графики. Это позволило AMD сэкономить на производстве и предложить более низкие цены по сравнению с аналогичными моделями, где присутствуют iGPU. В то же время для конечного пользователя это не является критичным недостатком, так как подавляющее большинство игровых ноутбуков и компактных ПК все равно оснащается дискретной видеокартой.



Характеристики Ryzen 5 7235H и Ryzen 5 7235HS практически идентичны. Оба чипа имеют 6 ядер и 12 потоков, базовую частоту 3 ГГц с возможностью разгона до 4,3 ГГц. Отличие может заключаться лишь в TDP, так как в моделях с суффиксом HS часто используется пониженное энергопотребление.



Более производительный Ryzen 7 7435H оснащен 8 ядрами и 16 потоками с частотами 2,7-4,55 ГГц. Согласно имеющейся информации, этот процессор уже использовался в некоторых ноутбуках Lenovo, а также планируется к выпуску в игровых ПК от Mechrevo.



Потенциально новые Ryzen 7000 без iGPU могут занять конкурентные позиции по соотношению цена/производительность на рынке мобильных решений среднего ценового сегмента. Однако для оценки реальной ценности предложения придется дождаться официальной информации о розничных ценах от AMD.