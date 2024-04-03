Независимые разработчики выпустили мод, который позволяет в Armored Core VI не только проходить кампанию в кооперативе, но и устраивать PvP-бои.

Выпущен многообещающий мод для игры Armored Core VI: Fires of Rubicon, который позволяет игрокам объединяться для совместного прохождения основной кампании. Этот мод, доступный на Nexus Mods, вводит полноценную синхронизацию между клиентами, что позволяет игрокам не только кооперироваться для прохождения миссий, но и устраивать между собой PvP-бои.



Хотя мод вышел в ранней альфа-версии, он уже работает довольно стабильно. Разработчики внесли балансировочные изменения в игру, увеличив здоровье и броню врагов, чтобы миссии не стали слишком легкими при прохождении группой. Одна из миссий была временно отключена из-за технических проблем с синхронизацией, но в целом мод уже вполне играбелен.



Выход такого кооперативного мода для Armored Core VI неслучаен. Эта игра стала первым релизом культовой студии FromSoftware после колоссального успеха серии Souls. Несмотря на сохранение фирменного стиля студии, шестая часть Armored Core выделяется среди других её проектов, а главное ее отличие в том, что игра изначально ориентирована на многопользовательский режим. Игроки сражаются друг с другом на гигантских механических роботах, создавая собственные боевые машины из огромного количества деталей и вооружения. Однако высокий темп боя и сложность могут отпугнуть новичков, зато опытные геймеры найдут здесь настоящий вызов своим навыкам.



Выход кооперативного мода является логичным развитием многопользовательской концепции Armored Core. Теперь игроки могут не только соревноваться друг с другом в PvP, но и объединять усилия ради прохождения сложных миссий против ИИ. Это открывает совершенно новые возможности геймплея и позволяет по-новому взглянуть на и без того неординарный проект.