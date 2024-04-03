Бесплатная версия ChatGPT также запрещена к использованию на рабочем месте.

Палата представителей США приняла решение о запрете использования чат-бота Copilot от Microsoft на рабочих устройствах конгрессменов и сотрудников аппарата. Об этом сообщает информагентство Axios со ссылкой на внутреннюю служебную записку главы администрации Палаты Кэтрин Шпиндор.



По словам Шпиндор, данная мера принята "из-за угрозы утечки конфиденциальных данных Палаты представителей в облачные сервисы корпорации Microsoft". Ранее аналогичный запрет был введен в отношении популярного чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.



Напомним, Microsoft Copilot - это инструмент на базе нейросетей. Он активно используется программистами для ускорения работы. Однако Copilot может передавать фрагменты кода на удаленные серверы, что и вызывает опасения по поводу утечек данных. Представители Microsoft заявили о понимании повышенных требований госсектора к кибербезопасности и в будущем пообещали выпустить специальные версии Copilot и другие инструменты ИИ для нужд государственных органов.



Ранее разработчик программы Copilot Designer обратился в Федеральную торговую комиссию США и руководство Microsoft с жалобой на то, что инструмент генерирует оскорбительные и неэтичные изображения. В ответ Microsoft пришлось вводить ограничения на определенную тематику. Таким образом, история вокруг запрета Copilot в Конгрессе США еще раз подчеркнула необходимость строгого регулирования сферы применения технологий искусственного интеллекта.