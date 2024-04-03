Kindle показывает рекламу поддельных AI-книг, которые являются копиями существующих произведений, что противоречит правилам самого же Amazon.

Пользователи популярных электронных книг Amazon Kindle столкнулись с неожиданной проблемой - на экранах блокировки их устройств стала появляться реклама книг, созданных не людьми, а искусственным интеллектом.



Дело в том, что Kindle продается в двух версиях - с рекламой и без. Версия с рекламой стоит дешевле, однако теперь эта реклама доставляет немало хлопот владельцам. Речь идет о книгах, текст и обложки которых были сгенерированы нейросетями.



По данным интернет-издания Futurism, значительная часть этих AI-книг представляет собой откровенные подделки уже существующих бестселлеров. Например, можно увидеть книгу "Гарри Поттер и философский камень", текст которой на самом деле был написан ботом на основе настоящей книги Джоан Роулинг.



Кроме того, большинство подобных AI-книг выглядят крайне непопулярными и мало кто их покупает. Это наводит на мысль, что их создатели каким-то образом обманывают алгоритм Amazon, чтобы попасть в рекламу на Kindle. Возможно, они используют ботов для имитации покупок и просмотров.



После публикации этой истории Amazon пообещал разобраться с проблемой. Компания заявила, что удалит все AI-книги, которые нарушают правила контента магазина. Однако пока неясно, сможет ли Amazon полностью решить эту проблему, так как технологии искусственного интеллекта продолжают стремительно развиваться, а значит, в ближайшем будущем нас могут ждать новые конфликты интересов человека и ИИ в сфере литературы.