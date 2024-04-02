Компания Terraform Industries представила технологию дешёвого производства экологически чистого синтетического газа из воздуха и электроэнергии.

Компания из США Terraform Industries разработала инновационную технологию, которая позволяет производить синтетический природный газ из возобновляемых источников. Их система, названная Terraformer, использует электролиз для получения водорода из воды с помощью солнечной энергии. Затем она улавливает СО2 из воздуха и комбинирует эти элементы в химическом реакторе для производства метана - основного компонента природного газа, сообщает сайт Techcrunch.



Данная технология может стать революционной, поскольку в настоящее время большая часть добываемого в мире природного газа является ископаемым топливом, добыча которого сопряжена с выбросами парниковых газов. Синтетический газ от Terraform же полностью нейтрaлен с точки зрения выбросов углерода.



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Ключевым преимуществом разработки является ее низкая стоимость. Компания утверждает, что может производить водород по цене менее $2,5 за кг - это в 2 раза дешевле, чем у конкурентов. А стоимость улавливания СО2 составляет менее $250 за тонну, что является мировым рекордом и позволит синтетическому газу Terraformer конкурировать по цене с традиционным природным газом.

Первый прототип Terraformer уже продемонстрировал жизнеспособность технологии, произведя партию газа для поставки двум коммунальным предприятиям. Однако для широкомасштабного внедрения потребуется массовое производство таких установок. Компания планирует наращивать производственные мощности, чтобы выпускать тысячи Terraformer в год.Если планы Terraform осуществятся, это может кардинально изменить мировую энергетику, переводя ее с ископаемого топлива на возобновляемые источники. Это не только решит проблему выбросов парниковых газов, но и сделает поставки газа более дешевыми и предсказуемыми.



