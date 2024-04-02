Крупнейший в мире центр обработки данных ИИ с кодовым названием "Stargate" запустят к 2028 году в США.

Компании Microsoft и OpenAI планируют создать крупнейший в мире центр обработки данных искусственного интеллекта стоимостью до 100 миллиардов долларов. Этот амбициозный проект под кодовым названием Stargate (Звездные врата) призван стать частью масштабной конкурентной боьбы между технологическими гигантами в сфере ИИ.



Согласно источникам издания The Information, руководство Microsoft и OpenAI уже находится на начальной стадии планирования центра. Предполагается, что "Звездные врата" заработают к 2028 году и станут одним из пяти объектов, которые партнеры намерены построить в ближайшие шесть лет в США. На платформе смогут разместиться миллионы передовых чипов ИИ.



Большую часть средств, вероятно, выделит Microsoft, который в 2019 году начал активно инвестировать в партнерство с OpenAI. В частности, компании уже создали несколько мощных суперкомпьютерных систем ИИ и работают над улучшением модели ChatGPT и других генеративных технологий.



Действующая на данный момент система "Фаза 3" в скором времени будет масштабирована до "Фазы 4" стоимостью 10 миллиардов долларов. Ожидается, что она заработает к 2026 году. Кроме того, в планах также выпуск обновленной версии модели ИИ OpenAI в 2025 году.



Реализация всех объявленных проектов в сфере ИИ может обойтись партнерам более чем в 115 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовыми затратами Microsoft на всю глобальную инфраструктуру дата-центров Azure.



Интересно, что стремительное углубление сотрудничества Microsoft и OpenAI, а также масштаб их амбиций в сфере ИИ уже привлекли пристальное внимание регуляторов в США, Великобритании и ЕС. Опасения у них вызывают потенциальные проблемы конкуренции.



Тем не менее, обе компании полны решимости воплотить свои планы по созданию крупнейшего в мире центра обработки данных ИИ. Эксперты отмечают, что беспрецедентные инвестиции демонстрируют переход технологических гигантов в режим гонки вооружений в этой сфере. Однако подобная эскалация вложений способна кардинально трансформировать мировую экономику в лучшую строну.