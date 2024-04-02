Американский IT-гигант HP покинул российский рынок, открыв дорогу для роста местных и азиатских брендов.

Американская IT-компания HP объявила о полном уходе с российского рынка. Закрыт российский сайт, а на глобальном сайте Россия удалена из списка обслуживаемых стран и регионов. Попытки зайти на hp.ru теперь перенаправляют пользователя на казахстанскую версию сайта.



Это решение стало следствием санкций, введенных правительством США. HP присоединилась к многочисленным западным компаниям, покинувшим российский рынок из соображений репутационных рисков и соблюдения санкционного режима.



Уход HP означает конец целой эпохи на российском IT-рынке. В течение многих лет компания была бесспорным лидером по производству компьютеров и периферийного оборудования. Ее принтеры, МФУ и ноутбуки пользовались огромной популярностью у россиян. Теперь же миллионы российских пользователей HP остались без привычной техподдержки и возможности приобрести новое оборудование этой марки.



В то же время уход HP открывает новые перспективы для китайских производителей. Уже сейчас китайский бренд принтеров Pantum занимает более 50% российского рынка, что в разы больше, чем до введения санкций. Также активно наращивает присутствие в России и японский Epson.



Кроме того, Россия активно развивает собственное производство компьютеров и электроники. Несмотря на сложности с импортом комплектующих, отечественные бренды, такие как Квант, Крафтвэй, Дозор и R-Style уже предлагают достойную альтернативу зарубежным ноутбукам и ПК.

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Что касается ПО, то здесь Россия делает упор на импортозамещение и разработку собственных операционных систем. Анонсирован выпуск российского ПО на базе Linux, а также мобильной ОС "Аврора". Эффективность этого ПО пока не очень ясна, но работа в этом направлении активно ведётся.

Несмотря на уход такого гиганта как HP, у России есть все возможности не только спокойно пережить эту потерю, но и стимулировать развитие собственной IT-индустрии.