Поддержка правящей партии Эрдогана оказалась на самом низком уровне за всю историю.

Поражение правящей Партии справедливости и развития (ПСР) во главе с президентом Эрдоганом на муниципальных выборах в Турции стало настоящим политическим потрясением. Впервые за все годы правления ПСР уступила первое место по итогам голосования, набрав лишь 35,5% голосов против 37,7% у главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

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Изображение: @Murad Sezer / POOL / AFP



Это поражение во многом стало следствием рекордно высокой инфляции, достигшей почти 70% в годовом исчислении. Несмотря на резкое повышение ключевой ставки Центробанком до 50%, сдержать взлет цен так и не удалось. Экономические трудности вызвали рост недовольства политикой ПСР и лично Эрдогана, который ранее казался, что касалось выборов, непобедимым.

Особенно сокрушительное поражение партия потерпела в крупных городах. Если в 2019 году она контролировала мэрии 39 городов, то теперь сохранила власть лишь в 24. Оппозиционная НРП тем временем возглавила муниципальные органы в 35 городах против 21 по итогам прошлых выборов.Сам Эрдоган в своем выступлении признал поражение, пообещав "самокритику" и уважение к волеизъявлению граждан. Он также пообещал восстановить поддержку к следующим президентским выборам в 2028 году. Однако аналитики считают, что одних только обещаний будет недостаточно.Для восстановления доверия нужны реальные действия по стабилизации экономической ситуации и сдерживанию инфляции. Отмечается, что курс турецкой лиры тут же обвалился после оглашения предварительных результатов выборов, демонстрируя нарастающую нестабильность.Многие эксперты называют итоги этих муниципальных выборов в Турции по-настоящему историческими. Впервые за 20 лет правления Эрдогана и ПСР власть дала серьезную трещину. У оппозиции появилась реальная возможность бросить вызов доминированию ПСР на политической арене страны, а предстоящие годы станут испытанием на прочность для режима Эрдогана и покажут, сможет ли он вернуть доверие избирателей к следующим выборам.



