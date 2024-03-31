По словам Маска, чат-бот на базе искусственного интеллекта в настоящее время доступен только через самую дорогую версию Premium+, но ситуация изменится в ближайшие дни.

Илон Маск собирается сделать своего чат-бота Grok AI на базе искусственного интеллекта доступным для большего числа пользователей. В настоящее время доступ к Grok есть только у подписчиков самого дорогого тарифа X Premium+ по цене 16 долларов в месяц. Однако в своем Twitter Маск написал, что уже на этой неделе чат-бот станет доступен и для пользователей более дешевого тарифа Premium, который стоит 8 долларов.



Это решение продиктовано в первую очередь желанием привлечь больше подписчиков. Ведь тариф Premium гораздо доступнее по цене, чем Premium+, так что возможность получить доступ к передовой технологии искусственного интеллекта может стать хорошим стимулом для новых клиентов, по мнению Маска. Кроме того, расширение доступа к Grok должно помочь повысить ценность самой платформы X, акции которой в последнее время падали.



В то же время есть опасения, что запуск Grok для широкой аудитории снизит привлекательность самого дорогого тарифа X Premium+. Однако на нём по-прежнему останутся эксклюзивные функции вроде возможности писать длинные сообщения, отсутствия рекламы и приоритетного отклика от системы.