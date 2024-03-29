США работает над списком китайских заводов, которым запрещено использовать передовые инструменты для производства чипов, поскольку Китай продолжает накапливать их запасы.

Администрация Байдена в настоящее время работает над составлением "точечного" списка китайских компаний, производящих полупроводники, которым будет запрещено получать передовые технологии и оборудование из США. Эта мера направлена на сдерживание развития микроэлектронной промышленности КНР и лишение ее доступа к критически важным технологиям.



Согласно источникам, знакомым с ситуацией, работа над списком ведется уже несколько месяцев. Ожидается, что он будет готов в ближайшее время. В черный список попадут крупнейшие китайские производители чипов, включая SMIC, YMTC и CXMT. Им будет запрещена покупка литографического оборудования у голландской фирмы ASML, а также других передовых технологий у американских компаний.



Этот шаг является продолжением жесткой политики Вашингтона в отношении технологического развития Китая. В прошлом году были введены ограничения на экспорт в КНР оборудования для производства чипов 14 нм и менее. Однако тогда не был определен конкретный список компаний. Теперь этот пробел власти закрывают.



По данным источников Reuters, на ежегодной конференции по экспортному контролю представители американских властей обсуждали запрос отрасли о составлении такого списка. Хотя он может быть и не исчерпывающим, тем не менее, это поможет выявить предприятия, вызывающие наибольшую обеспокоенность.



Тем временем китайские производители активно наращивают закупки литографического оборудования у европейской ASML, пытаясь как можно быстрее модернизировать производство до вступления ограничений в силу. Однако США оказывают давление и на голландскую компанию с требованием прекратить поставки в Китай.



Создание черного списка китайских производителей чипов является беспрецедентной мерой в технологической войне между США и КНР и нанесет серьезный удар по планам Пекина по развитию микроэлектроники и достижению технологического паритета с Западом. Однако Китай, по словам аналитиков, вряд ли откажется от своих амбициозных целей в этой сфере. Скорее всего, данный шаг Вашингтона лишь усилит противостояние двух держав в борьбе за технологическое лидерство.