Речь идет о производстве игровых приставок, как стационарных, так и портативных, операционной системы для них и облачных сервисов доставки игр.

В рамках плана развития Калининградской области, утвержденного президентом РФ, российскому правительству поручено рассмотреть вопрос создания полноценной игровой экосистемы - от аппаратного обеспечения до программной инфраструктуры. Речь идет о производстве игровых приставок, как стационарных, так и портативных, операционной системы для них и облачных сервисов доставки игр.



Эта инициатива ставит перед российской IT-индустрией амбициозную, но крайне сложную задачу. Премьер-министру Мишустину отведено полгода на то, чтобы представить план будущей игровой экосистемы и оценить возможности ее создания. Однако эксперты сходятся во мнении, что на разработку конкурентоспособной платформы уйдет от 5 до 10 лет.



Однако главным вызовом станет дефицит передовых технологий в условиях санкций Запада. Придется полагаться на собственные разработки в сфере электроники и программного обеспечения. Эксперты прогнозируют, что к моменту запуска российская платформа может отставать от мировых лидеров на 15 лет.



Считается, что выбор пал на Калининградскую область по причине того, что Калининград является экономической зоной с налоговыми льготами, что должно стимулировать развитие высокотехнологичных производств. Ко всему прочему в регионе уже функционирует завод по производству кремниевых пластин - ключевого компонента для процессоров и других микросхем.



Что касается "железа", то здесь придется использовать процессоры Байкал или процессоры китайского производства вместо AMD и Intel. А вот на стороне ПО есть готовое решение - операционная система Astra Linux, которую можно адаптировать для игр при помощи технологий Proton от Valve.



Таким образом, у России имеется определенная база для создания собственной игровой индустрии. Однако в нынешних условиях конкуренция с мировыми лидерами вряд ли возможна. А для рядовых геймеров не плохим вариантом было бы возвращение продукции AMD, Intel и Nvidia на российский рынок после отмены санкций.