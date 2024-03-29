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Nivan
Microsoft вводит в браузер Edge функцию ограничения потребления ОЗУ
Microsoft тестирует в своем браузере опцию ограничения оперативной памяти, позволяющую регулировать потребление ресурсов браузером.

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Microsoft продолжает совершенствовать браузер Edge для операционной системы Windows, добавляя новые функции для повышения удобства и производительности. Последним нововведением станет функция ограничения использования оперативной памяти.

Эта опция позволит пользователям контролировать потребление ОЗУ браузером, предотвращая чрезмерную нагрузку на систему. Особенно актуально это для владельцев устройств со старым железом и ограниченным объемом памяти.

В настройках производительности появится ползунок с диапазоном значений от 1 до 16 ГБ (или 32/64 ГБ на более мощных ПК). Передвигая его, можно будет указать желаемый предел ОЗУ для Edge. Также предусмотрена возможность применять лимит только во время игр.

Очевидно, что чрезмерное снижение порога негативно скажется на быстродействии и стабильности браузера. Поэтому разработчики рекомендуют экспериментировать и подбирать оптимальное значение. Пока функция доступна лишь узкому кругу тестировщиков Insider. Но в ближайшее время ожидается её постепенное расширение на большую аудиторию.  

Чтобы проверить наличие опции ограничения ОЗУ в Edge, надо зайти в раздел "Производительность" и включить "Управление ресурсами". Если опция появится, можно будет настроить нужные параметры контроля памяти.

#microsoft #windows #браузер edge
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