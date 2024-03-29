Apple собирался закупить для iPhone SE 4 OLED-экраны, но не договорился с постащиком о цене.



Предстоящий выпуск обновленной версии бюджетного смартфона Apple iPhone SE 4 в последнее время активно обсуждается в технологическом сообществе. Согласно многочисленным утечкам, в новой модели ожидаются радикальные изменения в дизайне и технических характеристиках. Однако некоторые нововведения Apple вызывают у пользователей опасения.



iPhone SE 4 переймет ключевые дизайнерские решения флагманской линейки iPhone 14. В частности, передняя панель смартфона будет полностью занята дисплеем. Экран станет больше - 6.1 дюйма вместо 4.7 в iPhone SE 3. При этом технология останется прежней в виде жидкокристаллической матрицы с частотой обновления 60 Гц.



Несмотря на серьезные изменения внешнего вида, основная камера, по слухам, останется одиночной, то есть ожидаемых улучшений в этом смысле не предвидится.



Однако главная интрига разворачивается вокруг дисплея iPhone SE 4. Как сообщается, Apple вела переговоры с Samsung о поставках OLED-экранов по $30 за штуку. Однако эта цена показалась слишком высокой, и компания отказалась от предложения.



Apple обратила свое внимание на китайского производителя BOE в надежде получить более выгодное предложение в $25 за экран, так как экономия на одном из самых дорогих компонентов смартфона поможет сохранить низкую цену iPhone SE. Однако смена поставщика может сорвать намеченные сроки старта продаж или привести к дополнительным расходам компании.



Помимо нового экрана, iPhone SE 4 как ожидается получит поддержку Face ID, улучшенную 48-мегапиксельную камеру и более производительный чипсет. По слухам, компания готовится к стартовому производству 15 миллионов iPhone SE 4 в 2025 году, сообщает Gizmochina со ссылкой на источник.