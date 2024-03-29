Согласно последнему опросу Pew Research, ChatGPT популярен в первую очередь среди американцев до 30 лет, тогда как люди старшего поколения об этом ничего не знают.



ChatGPT является одним из самых обсуждаемых технологических продуктов последнего времени. Этот chat-бот на основе искусственного интеллекта способен вести осмысленный диалог и генерировать тексты на различные темы. Он может писать стихи и рассказы, решать математические задачи, давать советы и многое другое.



Однако, несмотря на весь ажиотаж вокруг ChatGPT в СМИ и интернете, большинство взрослых американцев до сих пор не пользовались этим сервисом. Согласно недавнему опросу исследовательского центра Pew Research, только 23% респондентов хотя бы один раз использовали ChatGPT.



При этом среди молодых американцев до 30 лет показатель использования ChatGPT значительно выше – 43%, что несколько выше по сравнению с периодом 2022 года. В возрастных группах 30-49 лет и 50-64 года рост пользователей также наблюдается, но не такой заметный. А вот среди американцев старше 65 лет ChatGPT по-прежнему остается малоизвестным – всего 6% респондентов этого возраста ответили, что использовали его.

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Данные цифры могут показаться неожиданными на фоне того, как много внимания уделяется ChatGPT и другим технологиям искусственного интеллекта в новостях и социальных сетях. Однако стоит учитывать и тот факт, что в последнее время эти технологии подвергаются растущей критике.

В частности, многие обеспокоены тем, что ChatGPT может генерировать ложную информацию и дезинформацию. Кроме того, компания-разработчик OpenAI столкнулась с судебными исками от авторов, СМИ и других правообладателей. Их обвиняют в том, что чат-бот использовал защищенные авторским правом произведения при обучении своих алгоритмов. Все это также может отталкивать часть аудитории от использования ChatGPT.

Любопытно, что в ходе опроса оказалось, что 34% респондентов вообще ничего не слышали о ChatGPT. Возможно, это объясняется тем, что люди старших возрастов реже используют социальные сети и следят за технологическими новостями. А молодежь, которая активнее интересуется подобными вещами, пока составляет меньшую часть взрослого населения США.



Еще один любопытный момент. Большинство американцев пока не доверяют ChatGPT для получения информации о выборах 2024 года. Лишь 2% респондентов заявили, что уже обращались к чат-боту на эту тему. То есть, несмотря на впечатляющие возможности, американское общество пока относится к ChatGPT довольно настороженно, особенно когда речь заходит об информации, имеющей большое общественно-политическое значение. Доступ к последней платной версии ChatGPT из России пока ограничен и требует подтверждения телефона.