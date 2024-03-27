Власти Канады последовали примеру США, усилив барьеры на пути китайских инвестиций в высокотехнологичные и добывающие отрасли.

Правительство Канады объявило о планах расширить свои полномочия по контролю и блокированию иностранных инвестиций в отрасли, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности. Речь идет об искусственном интеллекте, квантовых вычислениях, космических технологиях и добыче критически важных полезных ископаемых.

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Изображение: @David Kawai/Bloomberg

Согласно заявлению министра промышленности Франсуа-Филиппа Шампаня, иностранные компании отныне будут обязаны заблаговременно уведомлять канадские власти о намерении инвестировать или приобретать местные активы в перечисленных отраслях. Эта мера призвана дать правительству время на проведение оценки рисков для национальной безопасности до завершения сделки. В ходе проверки инвесторам может быть ограничен доступ к конфиденциальным данным компании.Ранее в этом месяце Канада уже ввела похожие правила для иностранных инвестиций в индустрию видеоигр и интерактивных медиа. Тогда власти сослались на угрозу использования этих платформ для распространения дезинформации "враждебными субъектами". По словам Шампаня, правительство обеспокоено не только содержанием игр, но и потенциальным доступом инвесторов к персональным данным пользователей.Новые ограничения будут внесены в действующий Закон об инвестициях в Канаду, регулирующий приток иностранного капитала, и это станет отходом от многолетней политики открытых дверей для поглощений канадских компаний транснациональными корпорациями.Однако в последнее время страна последовала примеру США, ужесточивших контроль за китайскими инвестициями и влиянием. В частности, канадские власти заблокировали попытку китайской BHP Group поглотить местного производителя калийных удобрений. Также были введены ограничения на приток китайского капитала в нефтегазовый сектор.В 2023 году Канада потребовала, чтобы три китайские компании продали свои активы в сфере добычи лития, который является критически важном минералом для производства электромобилей. Однако китайские инвесторы не собираются полностью уходить из канадской горнодобывающей отрасли, заявил посол Китая в Канаде.Несмотря на либеральные традиции, Канада вынуждена ужесточать инвестиционное законодательство, чтобы защитить стратегические отрасли от потенциальных угроз. И хоть это может негативно сказаться на притоке иностранного капитала, правительство считает такие меры необходимыми для обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности.