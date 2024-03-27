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Nivan
В США спецназ ворвался в дом, поверив приложению Apple «Find My»
Полиция провела жесткий рейд против невинной семьи, основываясь на данных от функции поиска Apple.

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В штате Миссури произошел инцидент, показавший опасность чрезмерного доверия технологиям слежения в правоохранительной деятельности. Семья из города Фергюсон подала в суд на полицию после того, как группа спецназа ворвалась в их дом, основываясь на данных от функции "Найти моё" в устройствах Apple.
Инцидент начался с угона автомобиля Dodge Charger в 16 милях от дома этой семьи. Один из свидетелей сообщил полиции, что в машине находились его AirPods, и предложил использовать функцию поиска, чтобы отследить устройство. Эта функция указала адрес дома, в котором проживали Бриттани Шамили.

Не проверив информацию, полиция запросила ордер на обыск дома, подозревая, что там могут храниться огнестрельное оружие и украденный автомобиль. Отряд спецназа в полном обмундировании ворвался в жилье, где в этот момент находились супруги вместе с детьми, включая трехмесячного ребенка. 

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В течение получаса полицейские обыскивали дом, наставив автомат на главу семьи, перевернули все вверх дном, но так ничего и не нашли. При этом они нанесли также значительный материальный ущерб, пробив дыру в стене и сломав подвесной потолок.

Позже выяснилось, что AirPods был просто выброшен преступниками на улицу возле этого дома, чтобы их невозможно было отследить. А сам угнанный автомобиль разбился в шести милях от дома "виновных".

Таким образом, полиция устроила жесткий рейд против невинных граждан, основываясь на технологии поиска от Apple. В судебном иске адвокаты семьи утверждают, что данная функция не может давать достаточных оснований для подобных действий, особенно с применением спецназа и может привести к трагическим последствиям.

#сша #скандалы в сша
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