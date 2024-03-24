Microsoft запатентовала технологию использования твердотельных накопителей для ускорения трассировки лучей в играх за счет разгрузки видеопамяти.

Компания Microsoft предложила новый подход к ускорению трассировки лучей в компьютерных играх. Он основан на использовании твердотельных накопителей (SSD) для ограничения загрузки видеопамяти (VRAM), собщает издание Wccftech.

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Все больше современных игр используют технологию трассировки лучей для создания захватывающей и реалистичной графики. Однако это требует значительных вычислительных ресурсов. В своей недавней статье Microsoft отметила, что структуры данных, используемые для ускорения трассировки лучей, активно обновляются во время работы приложения. Они конкурируют с другими данными, такими как геометрия сцены и текстуры, за ограниченный объем "быстрой" памяти - оперативной или видео.

Это приводит к резкому росту требований к объему памяти и пропускной способности системы. Однако для экономии ресурсов необходимы новые подходы к управлению данными, связанными с ускоряющими структурами трассировки лучей.Одним из предложенных решений является создание специальных пулов памяти для этих структур. Их можно размещать как в оперативной памяти, так и на внешних накопителях, в частности SSD. Последние обеспечивают очень высокую скорость доступа по сравнению с жесткими дисками.Будет интересно посмотреть, как это сработает на практике. Очевидно, что использование производительных SSD должно значительно ускорить работу алгоритмов трассировки лучей. При этом можно эффективно задействовать технологию прямого доступа к данным на диске (Direct I/O), разработанную в Microsoft. Она хорошо зарекомендовала себя для полноценного использования возможностей HDD и SSD.Как видим, по мере распространения SSD нового, пятого поколения, появляется реальная возможность воплотить эту идею в игровых приложениях.