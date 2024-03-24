Сообщается, что Amazon продает глушители радиочастот, которые могут отключать камеры видеодомофонов, нарушать работу сетей Wi-Fi и дронов.





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Федеральная комиссия по связи США начала расследования в отношении интернет-ритейлера Amazon из-за продажи на его платформе технологий, нарушающих законы США. Речь идет о различных радиоглушителях, блокираторах сигналов и других устройствах, способных создавать помехи для беспроводных сетей и устройств.Как заявил представитель FCC, в настоящее время ведется несколько расследований в отношении крупных интернет-ритейлеров, включая Amazon, которые потенциально нарушают правила комиссии, связанные с продажей оборудования без надлежащего разрешения.

По данным телеканала NBC, на платформе Amazon предлагается как минимум 9 различных моделей радиоглушителей, которые по утверждению продавцов способны блокировать сигналы Wi-Fi, дронов и видеокамер. Однако подобные устройства помех запрещены к продаже и использованию на территории США.Еще одним поводом для беспокойства FCC стали многочисленные предложения на Amazon нелегальных видеодомофонов. Эти устройства либо не имеют необходимых идентификационных номеров FCC, либо вообще не проходили процедуру сертификации. В результате злоумышленники могут получать к таким домофонам удаленный или даже физический доступ.Как подчеркнул в письме руководству Amazon комиссар FCC Джеффри Старкс, подобные беспроводные устройства без разрешения комиссии представляют серьезную угрозу безопасности, поскольку могут создавать вредные помехи для официально работающего оборудования.В FCC призывают к более тесному сотрудничеству с интернет-платформами, чтобы не допустить попадания опасных и незаконных товаров в продажу и неконтролируемого распространения подобной продукции в интернете.