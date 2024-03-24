Скандал вокруг релиза Dragon's Dogma 2. Помимо навязчивой монетизации, игру критикуют за плохую оптимизацию и низкий FPS.

Вышедшая на днях ролевая игра Dragon's Dogma 2 от известного издателя Capcom изначально получила высокие оценки критиков, однако вскоре после релиза разразился скандал. Причиной недовольства геймеров стала навязчивая монетизация в виде многочисленных платных DLC и микротранзакций в игре.



В частности, игрокам приходится платить по $1,99 за возможность редактировать внешний вид своего персонажа, $2,99 за ускоренное перемещение по игровому миру и т.д. Всего в магазине Dragon's Dogma 2 предлагается 21 платный DLC-пакет. При этом сама игра также стоит немало - $69,99.



Такая агрессивная монетизация вызвала бурю возмущения в сообществе. В Steam игра подверглась массовой травле с оценкой "Не рекомендуется", а геймеры назвали подобную практику "хищнической".



"Держитесь от этой игры подальше, как от чумы", - пишет один из разгневанных пользователей. Другой комментатор сравнивает издателя с "капиталистическими свиньями", которые перешли все границы приличий в погоне за прибылью.



Представители Capcom пытаются оправдаться тем, что большую часть контента из платных DLC можно получить бесплатно в самой игре. Для этого нужно лишь заработать достаточно внутриигровой валюты. Однако критики указывают, что у Capcom давняя история выпуска сомнительных DLC-пакетов ради легкой наживы.



Кроме того, Dragon’s Dogma 2 подвергается критике за плохую оптимизацию под ПК. У многих геймеров наблюдаются проблемы с низким FPS даже на мощном железе. Представители Capcom объясняют это высокими требованиями игры к ресурсам из-за проработанной физической модели персонажей и окружения. Они обещают работать над оптимизацией производительности.



Несмотря на многообещающий старт, Dragon’s Dogma 2 оказалась в центре громкого скандала из-за алчной монетизации и технических проблем на ПК. Capcom пока не удалось успокоить разъяренное сообщество геймеров, и будущее игры выглядит туманным. Чтобы восстановить репутацию, компании видимо предстоит пересмотреть свою политику в отношении платного контента.