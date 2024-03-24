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Nivan
Dragon's Dogma 2 подверглась резкой критике из-за микротранзакций
Скандал вокруг релиза Dragon's Dogma 2. Помимо навязчивой монетизации, игру критикуют за плохую оптимизацию и низкий FPS.

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Вышедшая на днях ролевая игра Dragon's Dogma 2 от известного издателя Capcom изначально получила высокие оценки критиков, однако вскоре после релиза разразился скандал. Причиной недовольства геймеров стала навязчивая монетизация в виде многочисленных платных DLC и микротранзакций в игре.

В частности, игрокам приходится платить по $1,99 за возможность редактировать внешний вид своего персонажа, $2,99 за ускоренное перемещение по игровому миру и т.д. Всего в магазине Dragon's Dogma 2 предлагается 21 платный DLC-пакет. При этом сама игра также стоит немало - $69,99.

Такая агрессивная монетизация вызвала бурю возмущения в сообществе. В Steam игра подверглась массовой травле с оценкой "Не рекомендуется", а геймеры назвали подобную практику "хищнической".

"Держитесь от этой игры подальше, как от чумы", - пишет один из разгневанных пользователей. Другой комментатор сравнивает издателя с "капиталистическими свиньями", которые перешли все границы приличий в погоне за прибылью.

Представители Capcom пытаются оправдаться тем, что большую часть контента из платных DLC можно получить бесплатно в самой игре. Для этого нужно лишь заработать достаточно внутриигровой валюты. Однако критики указывают, что у Capcom давняя история выпуска сомнительных DLC-пакетов ради легкой наживы.

Кроме того, Dragon’s Dogma 2 подвергается критике за плохую оптимизацию под ПК. У многих геймеров наблюдаются проблемы с низким FPS даже на мощном железе. Представители Capcom объясняют это высокими требованиями игры к ресурсам из-за проработанной физической модели персонажей и окружения. Они обещают работать над оптимизацией производительности.

Несмотря на многообещающий старт, Dragon’s Dogma 2 оказалась в центре громкого скандала из-за алчной монетизации и технических проблем на ПК. Capcom пока не удалось успокоить разъяренное сообщество геймеров, и будущее игры выглядит туманным. Чтобы восстановить репутацию, компании видимо предстоит пересмотреть свою политику в отношении платного контента.

#игры 2024 #dragon&#x27;s dogma 2 #dogma 2
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Рекордные продажи Dragon's Dogma 2 в Steam омрачены недовольством по поводу микротранзакций
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Рекордные продажи Dragon's Dogma 2 в Steam омрачены недовольством по поводу микротранзакций
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