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Nivan
Google собирается включить в поиск ответы искусственного интеллекта
Теперь поисковые результаты, созданные искусственным интеллектом, могут появляться у части пользователей сервиса, даже если они не выбирали такую опцию.

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Компания Google начала тестировать новую функцию поиска с использованием искусственного интеллекта Search Generative Experience (SGE) среди широкого круга пользователей, не запрашивая их предварительного согласия. Это делается для получения дополнительной обратной связи и изучения реакции обычных пользователей на новую функцию.

Ранее SGE была доступна лишь ограниченному числу пользователей, специально подписавшихся на участие в тестировании на платформе Search Labs. Теперь же генеративные ответы, созданные нейросетью, могут появляться в результатах поиска у части пользователей в США, даже если они не запрашивали эту функцию.

По данным издания Search Engine Land, Google показывает ответы ИИ в ситуациях, когда считает, что это может быть полезно. Например, при поиске ответов на сложные или многозначные вопросы.

Ответы ИИ отображаются над традиционными результатами поиска в специальном зеленом блоке с пометкой "Экспериментальный генеративный ИИ".

Это уже не первый эксперимент Google с использованием возможностей искусственного интеллекта для улучшения поиска. В мае 2022 года компания анонсировала запуск SGE и изначально планировала завершить пилотное тестирование к декабрю 2022 года. Однако в связи с интересом пользователей тестирование было продлено.

Решение начать демонстрировать генеративные ответы ИИ для пользователей без их согласия может вызвать и критику в адрес компании. С одной стороны, Google стремится улучшить качество поиска с помощью новых технологий. С другой - такие эксперименты без получения согласия от пользователей могут рассматриваться как нарушение их права выбора.

В любом случае, интерес широкой аудитории и обратная связь окажут влияние на дальнейшее развитие функции SGE и её потенциальную интеграцию в основной поиск Google. Компания в очередной раз демонстрирует готовность использовать передовые технологии для улучшения сервиса.

#google #искусственный интеллект #поиск google
Источник: searchengineland.com
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