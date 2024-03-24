Теперь поисковые результаты, созданные искусственным интеллектом, могут появляться у части пользователей сервиса, даже если они не выбирали такую опцию.

Компания Google начала тестировать новую функцию поиска с использованием искусственного интеллекта Search Generative Experience (SGE) среди широкого круга пользователей, не запрашивая их предварительного согласия. Это делается для получения дополнительной обратной связи и изучения реакции обычных пользователей на новую функцию.



Ранее SGE была доступна лишь ограниченному числу пользователей, специально подписавшихся на участие в тестировании на платформе Search Labs. Теперь же генеративные ответы, созданные нейросетью, могут появляться в результатах поиска у части пользователей в США, даже если они не запрашивали эту функцию.



По данным издания Search Engine Land, Google показывает ответы ИИ в ситуациях, когда считает, что это может быть полезно. Например, при поиске ответов на сложные или многозначные вопросы.



Ответы ИИ отображаются над традиционными результатами поиска в специальном зеленом блоке с пометкой "Экспериментальный генеративный ИИ".



Это уже не первый эксперимент Google с использованием возможностей искусственного интеллекта для улучшения поиска. В мае 2022 года компания анонсировала запуск SGE и изначально планировала завершить пилотное тестирование к декабрю 2022 года. Однако в связи с интересом пользователей тестирование было продлено.



Решение начать демонстрировать генеративные ответы ИИ для пользователей без их согласия может вызвать и критику в адрес компании. С одной стороны, Google стремится улучшить качество поиска с помощью новых технологий. С другой - такие эксперименты без получения согласия от пользователей могут рассматриваться как нарушение их права выбора.



В любом случае, интерес широкой аудитории и обратная связь окажут влияние на дальнейшее развитие функции SGE и её потенциальную интеграцию в основной поиск Google. Компания в очередной раз демонстрирует готовность использовать передовые технологии для улучшения сервиса.